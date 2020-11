Praey for the Gods – Retour sur ce petit frère de Shadow of the Colossus

La dernière fois que l’on vous parlait de Praey for the Gods dans ces colonnes, c’était en 2016 pour annoncer le lancement de sa campagne de financement via Kickstarter. Par contre, 2016 c’était il y a un moment quand même, un rappel serait donc le bienvenue.

Nous sommes en 2015, et le tout petit studio No Matter (composé de seulement trois personnes) nous faisait découvrir Praey for the Gods, son futur jeu d’action-aventure /survie puisant grandement dans Shadow of the Colossus comme source d’inspiration. Démontrant vouloir créer un jeu ambitieux, No Matter a lancé en 2016 une campagne sur Kickstarter à hauteur de 300 000 $ afin de financer leur projet.

La campagne fut un succès et les 501 000 $ récoltés assuraient aux trois compères de pouvoir développer sereinement leur jeu. Pourtant, un nouvel obstacle d’ordre juridique allait se dresser face aux membres de No Matter Studios. En effet, si vous suivez le développement jeu depuis quelques années, vous avez dut remarquer un changement de nom.

À l’origine nommé Prey for the Gods, le jeu du petit studio basé à Seattle dut changer de titre suite à une demande en provenance de Bethesda/Zenimax, ce dernier rappelant trop (selon Bethesda) le fps horrifique “Prey”. Au final, le logo original de Prey for the Gods fut conserver, par contre “Prey” devint “Praey”, une idée antérieur à la demande de Bethesda.

À partir de là, Praey for the Gods resta silencieux et ceux jusqu’en 2019 avec le lancement sur Steam d’un accès anticipé au jeu. L’occasion de parler un peu plus du jeu en lui même.

Praey for the Gods propose d’incarner un héros solitaire envoyé sur une ile gelées pour mettre fin à un hiver éternel. Pour cela, une seule chose à faire, éliminer les dieux que l’on vénérait.

Déjà rien que là, les similitudes avec Shadow of the Colossus sont frappantes. Une héros seul envoyé sur une terre désolée pour affronter des êtres gigantesques, unique solution à une malédiction.

Malgré tout, le titre de No Matter semble vouloir prendre le gameplay de Shadow of the Colossus et l’étoffer un bon coup. Ainsi, si l’on escalade le dos des titans à terrasser armé d’un arc et d’une épée comme dans l’œuvre de Fumito Ueda, d’autre outils comme un grappin font leur apparition.

De plus, l’exploration n’est pas aussi contemplative puisque bon nombre d’ennemis rendront les ballades sur l’ile compliquées. De même, une plus grande place sera faite à la plateforme et l’exploration en générale comme le souligne la présence d’un planeur et de nombreuses énigmes à résoudre.

Mais c’est surtout l’aspect survie du jeu qui devrait lui permettre de se démarquer de son illustre ainé, avec au programme récolte de ressources et cuisine comme il se doit. Reste à voir comment tout cela se tient manette en main.

Un sacré parcours pour ce jeu et ses trois créateurs qui devrait prendre fin en début d’année 2021 avec la sortie officielle de Praey for the Gods sur PC, Xbox One, PS4 mais également PS5. Reste que le jeu est déjà disponible en accès anticipé sur Steam à 16.24€ au lieu de 24.99€ jusqu’au 2 novembre à 17 heures.