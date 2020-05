Un film The Last Guardian serait en préparation

Sony Pictures continue de se tourner vers la PlayStation pour ses prochaines adaptations. Après un Uncharted à l’évolution chaotique prévu pour 2021 et une série The Last of Us (en lien avec HBO), c’est un film de The Last Guardian qui serait en préparation sur grand écran. Selon Daniel Richtman, un initié bien connu d’Hollywood, le dernier jeu de Fumito Ueda (Shadow of the Colossus, ICO) serait même déjà en pré-prod.

Le projet, pas encore officiellement confirmé par les acteurs impliqués, aurait en scénariste Max Borenstein, un écrivain ayant travaillé durant cette dernière décennie sur le MonsterVerse de Legendary Entertainment où il était en charge du scénario de Kong: Skull Island et Godzilla: King of Monsters. Misher Films serait quant à elle la société chargée de la production du long métrage (connue pour avoir produit les Roi Scorpion, ainsi que Public Enemies).

Richtman donne plusieurs détails sur le casting du film, précisant qu’en plus de Trico, l’adorable bête ailée du jeu, et du garçon qui tient le rôle principal dans l’aventure, joué par un jeune homme de 12 ans, il y aurait trois autres rôles à couvrir : Ariana et Ueda, un couple à la recherche de Monkey, leur fille disparue. Le dernier nom cité étant un hommage évident au papa du jeu. Toutefois, ces révélations ne sont que le résultat d’une première ébauche de scénario, ce qui laisse la porte grande ouverte à de prochains changements.

Le jeu en tant que tel est une véritable aventure narrative, mais loin d’être passive, retraçant le lien fort unissant Trico et le jeune garçon, centrant l’intégralité du jeu sur ces deux protagonistes. Le travail d’adaptation ici semble donc plus ardu que pour un Uncharted aux échanges et aux intrigues déjà ficelées pour du cinéma classique.

En tout cas, l’adaptation d’un autre jeu Sony ne ferait que renforcer la tangente prise par le géant nippon de développer ses franchises sur différents supports, en atteste la création récente de Playstation Productions. Une sorte de Sonyverse pourrait ainsi voir le jour, permettant de pousser encore plus loin la narration d’un jeu vidéo en la catapultant au sein d’une narration filmique.