Fumito Ueda tease (un peu) son prochain jeu sur Twitter

Le papa de Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, prompt à sortir une nouvelle œuvre onirique.

Comme a dit Fumito Ueda dans une interview l’année dernière :

“Dans chaque jeu, nous avons toujours essayé de créer quelque chose de complètement nouveau, mais il est certain que dans le processus, il y aura des éléments présents des jeux précédents qui seront incorporés. Notre nouveau jeu peut avoir des éléments qui sont liés aux mondes des jeux que nous avons créés auparavant, par exemple.”

À la suite de cette déclaration, nombreux furent les fans à attendre la sortie d’un prochain jeu atypique dont il a, presque seul, le secret. Et il n’est pas un mystère que pour faire un excellent jeu, la patience est de rigueur. Il n’y a qu’à se rappeler les années qui sont passées entre l’annonce de The Last Guardian, et sa sortie sur console. Alors, nous sommes en droit de nous demander : quand verrons-nous ce nouveau projet ? L’attente croît de jour en jour, et il semble qu’après quelques années de tâtonnement dans l’ombre, Fumito Ueda soit sur le point de montrer certains des arts conceptuels de son nouveau travail.

Gen Design, un studio dirigé par Ueda, nous a laissés ces jours-ci un message de bienvenue pour la nouvelle année via leur compte Twitter officiel. Le message est on ne peut plus clair, et ne laisse pas place au mystère : “Bonne année ! Merci pour l’immense soutien que vous nous avez apporté l’année dernière. Nous nous réjouissons de la merveilleuse année 2020 avec tout le monde”. Au-delà de ce tweet somme toute classique, ce qui a retenu l’attention de ses fans a été l’image choisie pour cette salutation, et qui semble montrer un design ou un art conceptuel de son prochain bébé.

Happy New Year!

Thanks for all the immense support last year.

We look forward to a wonderful 2020 with everyone!https://t.co/RHZbVDXsGx pic.twitter.com/4OkprZ9cFp — genDESIGN (@genDESIGN_Inc) December 31, 2019

Il n’y a pas grand-chose à apprécier, mais il semble qu’il s’agisse d’une sorte de mécanisme, donc si c’est une esquisse du nouveau titre, il pourrait avoir une esthétique industrielle/steampunk, ce qui n’a pas été vu dans ses œuvres précédentes, qui sont plus raccordées à la nature, teintée de dark fantasy. Pour le moment, d’ailleurs, nous ne savons que peu de choses au sujet de ce prochain titre. Tout d’abord, il sera unique, et atypique dans le monde du jeu vidéo actuel (comme d’habitude donc) mais aussi au sein des expériences qu’a pu proposer le studio (aaaaah, là, on tend l’oreille !). Pour l’instant en phase de prototype, le jeu aura de grandes chances de sortir pour le line-up de la PS5.