Blood Message fait dans l’efficace à défaut d’être original

Ce n’est plus vraiment un scoop, le jeu vidéo chinois a le vent en poupe. Alors, on le connaissait déjà avec ses jeux services et/ou mobiles, type Genshin Impact, dont la popularité n’est plus à prouver, mais il a acquis aussi une belle reconnaissance dans le domaine des AAA solo, notamment suite au succès de Black Myth: Wukong, il y a quelques années. Et depuis, c’est toute l’industrie de l’empire du milieu qui tente de rééditer la performance avec un nouveau et sérieux prétendant (re)découvert pendant le Summer Game Fest, Blood Message.

Un trailer rythmé, une musique épique et une mise en scène peaufinée dans les moindre détails, 24 Entertainment, studio déjà à l’œuvre sur Naraka: Bladepoint, à défaut d’être original, a su faire dans l’efficace pour nous mettre en appétit tout en nous donnant rendez-vous quelques heures plus tard pour une présentation plus détaillée. Un focus de près de vingt minutes duquel on ressort finalement avec presque autant de questions qu’avant de la regarder.

Copie carbone

Durant ce Summer Game Fest, et principalement durant les événements principaux, peut-être vous êtes vous dit qu’il y avait un certain manque de variété. Du AAA action solo sombre dans lequel l’on dézingue des hordes de vilains sous des hectolitres d’hémoglobines. C’est en tout cas le ressenti que nous avions, notamment au sortir de la conférence de Geoff Keighley, et, symboliquement, on pourrait presque dire que Blood Message est la quintessence de cette impression, une énième copie d’une formule dont la mode pourrait vite passer.

Même dans son intrigue, le titre ne semble pas vouloir faire dans l’originalité. Incarnant un héros anonyme et son fils à qui on a confié la mission de transmettre un important message, nous serons amenés à parcourir les contrées de Chine durant la dynastie Tang. Un prétexte donc pour nous faire voir du pays et participer, plus ou moins malgré nous à de grandes confrontations entre armées ennemies.

Ce qu’on ne pourra toutefois pas retirer à Blood Message, c’est la qualité de ses graphismes. L’Unreal Engine 5 (alors que son successeur a été annoncé il y a quelques semaines) prouve qu’il est capable de faire des merveilles.

Le jeu est magnifique, bien animé et le système de combat semble carré. Pour autant, durant cette présentation « en immersion » du jeu, on ne peut s’empêcher de penser qu’on y a déjà joué. On a l’impression de jouer à un reskin d’un jeu Naughty Dog. Animations, idées de mise en scène, combats dynamiques (auquel on peut ajouter un léger esprit God of War), tout semble copié de productions existantes. Même la séquence d’infiltration semble tout droit tirée d’un The Last of Us.

Cela en fera-t-il un mauvais jeu pour autant ? Sans doute pas. Au contraire même, en s’inspirant des meilleurs jeux, Blood Message pourrait convaincre largement. Reste qu’on semble partie pour avoir un jeu sans originalité ni personnalité. Difficile dans ces conditions de ne pas faire dans le cliché de la contrefaçon chinoise. Ne dit-on d’ailleurs pas que la copie sera toujours moins bien que l’originale ? Une maxime qui semble pour le moment coller au titre de 24 Entertainment. À confirmer.