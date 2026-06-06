Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sera le premier jeu Paramount Games

Nous étions restés sans nouvelles de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin depuis plus de trois ans. Le silence est dorénavant rompu. Contre toutes attentes, le jeu n’est pas mort. La tortue est sacrément lente mais n’est pas morte. Paramount Games Studios, structure fraîchement officialisée, a profité du Summer Game Fest pour passer le message à travers un teaser pour le moins minimaliste. Le jeu d’action-aventure prenant place dans l’univers façonné par Kevin Eastman sera leur tout premier titre, avec au développement Platinum Games.

La montagne va t-elle gagner le cœur de joueurs ?

Évidemment, le studio japonais n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il a produit TMNT: Mutants in Manhattan sorti en 2016. Ce titre résonne comme une grande déception dans l’esprit de beaucoup de joueurs pourtant habitués aux travaux de grandes qualités délivrés par les créateurs de Bayonetta.

Force est de constater que depuis Nier: Automata, Platinum Games peine à convaincre pleinement malgré des sorties régulières, loin d’être catastrophiques mais bien en deçà de ses meilleures productions. Ce CV aux qualités variables semble avoir suffi aux dirigeants de Paramount Games pour leur confier ce projet initialement dirigé par le studio Black Forest.

En dépit de l’affect qui pourrait facilement naître pour un titre liant Tortues Ninja et Platinum Games, il faut avouer que le développement de TMNT: The Last Ronin ressemble de plus en plus à un casse-tête. Cette simple image enrobée de musique nostalgique ne saurait occulter que Paramount Games manque cruellement d’annonces concrètes. L’éditeur et développeur, né de la fusion de Skydance Interactive et New Media, fait avec ce qu’il a sous la main.

Il faut dire qu’à peine né, le studio commence déjà à accumuler les arlésiennes dans son escarcelle. Beaucoup attendent Marvel 1943: Rise of Hydra dont les séquences de gameplay commencent à dater. On a finalement appris en dehors de la conférence que l’aventure de Captain America et Black Panther était repoussée à 2027.

Si on ajoute à cela un certain projet Star Wars en cours de développement, le bilan du lancement de Paramount Games est avant tout construit autour d’effets d’annonce et de promesses plus ou moins engageantes. On peut toutefois se rassurer car le studio continue de communiquer au sujet de ses projets en cours en affirmant que du temps est donné aux équipes pour les peaufiner.

On remarquera que faire briller Paramount Games se fait sûrement en dépit de Warner Games qui n’a livré aucun nouveau projet ou annonce depuis son rachat. Lui aussi aurait bien eu besoin d’une ou deux images pour nous donner signe de vie après le succès de LEGO Batman. Espérons que les deux entités pourront cohabiter et que nous n’assistons pas aux prémices d’une mise à l’écart d’un studio au profit d’un autre.