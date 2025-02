Project GG – PlatinumGames fait du ménage dans ses licences

Peut être vous rappelez-vous de Project GG annoncé il y a presque cinq ans jour pour jour, prévu pour être le premier titre auto-édité par le studio, plutôt habitué à œuvrer pour d’autres groupes et troisième jeu (après Viewtiful Joe et The Wonderful 101) de la trilogie « super héros » imaginée par Hideki Kamiya. Sauf que depuis, le bougre à quitté le studio, laissant donc le projet orphelin de son producteur. Fatalement, les rumeurs d’annulation du titre allaient bon train depuis lors, mais malgré le silence du studio, il subsistait encore un espoir de voir débarquer un nouveau trailer pour un titre qui nous aurait mis aux prises avec d’immenses kaijus.

Des espoirs qui semblent aujourd’hui réduits à peau de chagrin puisque, sans crier gare, le studio a décidé de faire un ménage de printemps dans son listing de jeux sur son site internet. Parmi ces titres, on retrouve assez logiquement Babylon’s Fall dont les serveurs ont été fermés en 2023, on a pu également constater les disparitions du très chouette Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan, Transformers: Devastation ou de l’excellent jeu Wii (dont nous espérions secrètement le retour) Madworld. Mais la disparition la plus notable reste donc celle de Project GG dont on peut difficilement se bercer d’illusions quant à son funeste destin.

Un procédé pas bien finaud qui a eu le don d’agacer Jean Pierre Kellams que l’on connait pour avoir été partie prenante de Bayonetta ou Vanquish pour le studio nippon, mais aussi en tant que producteur du regretté projet Scalebound, annulé 3 ans après son annonce en 2014 :

« J’ai vu cela sur ReserEra et je n’ai aucune idée de pourquoi ils l’ont fait, mais voir PlatinumGames supprimer son historique sur son site est extrêmement regrettable. Je me demande s’ils ont aussi retiré les dalles de moquette du hall. En tant que personne fière d’avoir travaillé sur ces jeux, je me sens profondément insulté par cela. »

Derrière ces suppressions, et donc la probable annulation de Project GG, on peut également noter que d’autres titres restent bien présents dans la galaxie PlatinumGames. Car de cette purge, nous aurions aussi pu craindre la disparition d’Astral Chain, qui, malgré ses qualités, n’a pas réussi à convaincre les foules. De là à penser que nous pourrions en voir une suite sur Nintendo Switch 2, il n’y a qu’un pas que nous ne ferons pas, mais on pose quand même une petite piécette sur ce pari.

L’autre présence qui nous fait reprendre espoir quant à son retour est celle de Metal Gear Rising: Revengeance. Ce beat’em up survitaminé fait partie, pour ceux l’ayant découvert lors de sa sortie en 2013, des titres cultes du studio qui mériterait d’être adapté sur nos consoles modernes. Et si on devait considérer la suppression d’une partie du catalogue du studio comme légitime du fait de l’absence d’exploitation de certaines licence (Star Fox Zero par exemple), pourquoi n’en serait-il pas de même pour ce Metal Gear Rising: Revengeance ? À moins qu’une future surprise ne soit en préparation. En tout cas, on a envie d’y croire.