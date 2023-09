PlatinumGames – Hideki Kamiya quitte le studio

Ce n’est pas forcément une heureuse nouvelle pour PlatinumGames : l’une de ses figures historiques est actuellement sur le départ. Comme affirmé par le studio via le traditionnel communiqué publié sur X, Hideki Kamiya quittera en effet ses fonctions le 12 octobre prochain. Un choix qui a notamment été confirmé par le papa de Devil May Cry et réalisateur de Resident Evil 2 lui-même sur le même réseau social.

« Comme annoncé sur le compte X officiel PlatinumGames, je quitterai PlatinumGames le 12 octobre 2023. Cette décision a été prise après mûre réflexion, en fonction de mes propres convictions, et n’a pas été facile à prendre. […] Cependant, je pense que cette décision est la meilleure. Je continuerai à créer à la manière de Hideki Kamiya. J’espère que vous garderez les yeux ouverts. »

Évidemment, les raisons quant à ce départ n’ont pas été clairement explicitées, que ce soit d’un côté comme de l’autre. Tout ce qu’a assuré Kamiya, c’est que ce retrait n’est pas une fin en soi, juste une page qui se tourne. Ne promet-il pas continuer dans la même voie qu’il arpente depuis plusieurs décennies maintenant ?

Pour autant, il y a de quoi se poser des questions. Qu’un vice-président et co-fondateur quitte le navire pose certainement question, surtout quand le désir de création est toujours présent. Ce qui pourrait laisser la porte ouverte à toutes sortes de spéculations, avançant çà et là des différends entre Platinum et Kamiya.

Et c’est probablement le cas, bien qu’on ne puisse l’affirmer avec certitude. Cependant, une chose est sûre, cela n’annonce pas du bon, et ce, pour un projet en particulier. Kamiya était en effet à la tête d’un des futur projets de Platinum : le jeu de super héros provisoirement nommé Project G.G annoncé en 2020 et pour lequel aucune réelle information n’a filtrée à ce jour. Ce qui n’est d’ailleurs pas très réjouissant quant à la viabilité de la chose…

Quoi qu’il en soit, avec ce départ, Atsushi Inaba est désormais le seul membre fondateur restant de PlatinumGames, dont l’histoire remonte à 2006. En fait, au départ, il y avait Seed Inc., un studio ayant à sa tête des anciens de Capcom : Inaba et Kamiya donc, ainsi que Shinji Mikami. Ce n’est qu’à partir de 2007 que le studio a pris le nom qu’on lui connaît aujourd’hui, après avoir entamé sa fusion avec Odd Inc.. En 2010, un premier départ est enregistré. Mikami, qui venait de diriger son dernier jeu pour la firme (Vanquish) annonçait la création de son propre studio Tango Gameworks.

Au sein de PlatinumGames, Kamiya est à l’origine de la désormais série culte Bayonetta, qui a accueilli en octobre dernier son troisième opus et le spin-off Cereza and the Lost Demon en mars 2023. Une saga qui est désormais de l’histoire ancienne pour son créateur, la tête maintenant tournée vers de nouveaux projets. Il ne reste plus qu’à attendre les nouvelles, pour notamment connaître son nouveau point de chute.