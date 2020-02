PlatinumGames révèle quelques infos sur son prochain titre, Project GG

On en sait plus sur le second jeu du programme Platinum4

Nous vous en avions parlé lors de l’ouverture du site dédié : PlatinumGames (Bayonetta, NieR: Automata, etc. – faut-il encore le rappeler ?) a programmé quatre sorties pour les mois à venir. Le premier de ces quatre projets a été annoncé il y a quelques semaines : il s’agit du portage de Wonderful 101, jusque-là exclusivité Wii U. Financé en partie via Kickstarter, le projet a été incroyablement (ou pas, on s’y attendait un peu !) bien accueilli et a atteint les 100% de financement quasiment instantanément.

Grâce au magazine japonais de référence Famitsu, on en sait aujourd’hui un peu plus sur le deuxième jeu du programme Platinum4. Répondant pour le moment au nom de code Project GG, il s’agira d’une nouvelle licence. Le jeu sera réalisé par Hideki Kamiya (Bayonetta) et sera le troisième titre d’une trilogie entamée avec Viewtiful Joe et The Wonderful 101. C’est lors d’une interview croisée publiée dans Famitsu de Hideki Kamiya, donc, et Atsushi Inaba, responsable des studios, que l’info a été révélée, sans toutefois nous donner trop de détails.

On sait qu’il s’agira d’un jeu d’action (un “machin-machin-action-truc-truc”, tel que le décrit Kamiya lui-même dans l’interview !), et qu’il s’inscrira dans le genre très populaire au Japon du kaiju. Le héros est ainsi un jeune garçon capable de se transformer en géant pour affronter ces monstres titanesques que sont les kaijus (le plus célèbre représentant du genre étant Godzilla ; chez nous, le terme a aussi été popularisé par le film de Guilermo Del Toro Pacific Rim). Dans le genre, les plus anciens se souviendront peut-être de Spectreman, tandis que les amateurs de culture nippone connaissent probablement Ultraman (notre photo ci-dessus)…

“Là où Viewtiful Joe était plutôt Kamen-Rider-esque, avec ce gars se transformant en super-héros, et tandis que The Wonderful 101 tourne plus autour de l’idée d’un groupe de héros, Project GG est un titre héros-géant-esque.” – Hideki Kamiya, dans le dernier numéro de Famitsu.

Parmi les autres infos distillées par le duo, on apprend que c’est une belle équipe d’une centaine de personnes qui va travailler sur le jeu, quinze d’entre elles étant déjà à la tâche. On apprend aussi que ce Project GG est pour le moment prévu pour paraître sur tous les supports. Enfin, on a pu apprendre que le géant chinois Tencent a proposé de financer le jeu, proposition déclinée par Platinum, qui a souhaité conserver son indépendance en termes de créativité, le final cut sur le jeu, et l’auto-éditera. Que des bonnes nouvelles, donc !

La deuxième étoile de la page consacrée aux Platinum4 brille à la date du 26 février… On attend donc un update d’une minute à l’autre…!