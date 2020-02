PlatinumGames dévoile un projet, et en tease d’autres

PlatinumGames met en ligne un site web visant à dévoiler 4 projets distincts.

On ne vous fera pas l’affront de vous présenter PlatinumGames en long, en large, et en travers, mais pour les plus néophytes sachez tout de même que l’on parle du studio à l’origine de jeux tels que NieR: Automata, la série des Bayonetta, ou encore le récent et excellent Astral Chain. Jusqu’à il y a peu, le studio développait en majeure partie des exclusivités pour certaines sociétés comme Nintendo, et accouchait de jeux de commande comme La Légende de Korra, car que voulez-vous, il faut bien faire rentrer de l’argent pour garder l’entreprise à flot.

Mais récemment, nous vous parlions d’un fait très intéressant, l’injection de fonds sous forme de capital chez PlatinumGames, en provenance du géant Tencent. Cet apport doit permettre au studio japonais de pouvoir enfin se lancer dans des projets en auto-édition, ce qui veut dire, ne plus avoir la contrainte de développer leurs jeux pour d’autres, offrant à terme une plus grande liberté de création. On vous rappelle par exemple le contentieux entre PlatinumGames et Microsoft dans le développement de Scalebound, jeu qui a finalement été annulé, au grand regret du studio qui souhaiterait pouvoir terminer ce projet. C’est d’ailleurs le producteur du studio, Atsushi Inaba, qui l’a récemment déclaré auprès de nos confrères de Eurogamer :

Quoi qu’il arrive avec ce projet, nous ne pouvons vraiment rien y faire à moins que Microsoft nous le demande. Mais c’est un jeu dont nous sommes tombés amoureux et que nous aimons, si l’occasion se présente, c’est quelque chose que nous aimerions terminer.

Pas toujours facile donc de créer des jeux de nos jours, même lorsque l’on a vendu des palettes et des palettes de jeux, et que l’on a l’aura d’un studio comme PlatinumGames. Mais revenons à nos moutons. Tout cela pour vous présenter leur premier projet en auto-édition, puisqu’ils ont décidé, en plus de leur apport financier, de mettre les fans à contribution, afin que l’une de leurs licences les moins populaires puisse avoir une nouvelle occasion de prouver sa valeur. Ce titre c’est The Wonderful 101 Remastered, un jeu haut en couleur, dont l’avis sur ce dernier est souvent très tranché de la part des joueurs, soit ils aiment, soit ils détestent. En tout cas, le financement participatif qu’ils viennent de lancer via Kickstarter est déjà une franche réussite, comme vous le constaterez en allant lire notre article dédié.

Cette petite surprise que l’on n’attendait de fait absolument pas fait partie d’une sélection de 4 projets que PlatinumGames a teasée via un site web dédié. Le premier des 4 était donc The Wonderful 101 Remastered, mais 3 autres surprises seront dévoilées via le site en question. Impossible de savoir ce que cela nous réserve bien entendu, et surtout, impossible de savoir si cela va servir à présenter des projets déjà évoqués/annoncés ou non. Si l’on reste sur la base de leur première révélation, très en accord avec leur nouvelle politique d’auto-édition, nous pouvons déjà oublier des jeux comme l’hypothétique Drakengard 4, ou encore la future bombe PS4/PC Babylon’s Fall.

Difficile donc de savoir ce que nous réserve PlatinumGames, et il va falloir nous montrer patient en attendant que le rideau se lève sur le second projet, qui on l’espère, saura nous surprendre. En tout cas, de notre côté, le studio ayant montré sa maîtrise totale dans le genre action, nous aimerions pourquoi pas les voir sortir un peu de leur zone de confort, pas vous ?