Tango Gameworks – Le fondateur Shinji Mikami plie bagages

Depuis 2010, le studio Tango Gameworks, racheté par Zenimax, ne manque pas de faire parler de lui, surtout depuis la série The Evil Within, ou bien encore avec les récents Ghostwire: Tokyo et Hi-Fi Rush. C’est en créant son propre studio indépendant que le fondateur Shinji Mikami a souhaité s’éloigner de Capcom, après avoir donné naissance à des licences telles que Resident Evil ou encore Devil May Cry. Un CV bien rempli, donc, qui n’a cessé de croître au fil des années de par une recette de l’horreur toujours suivie à la perfection, qui donne ce goût si particulier aux jeux du papa de Tango Gameworks. Mais une bien triste nouvelle nous vient du site TrueAchievements, qui a eu accès à un mail envoyé aux employés de Zenimax par Todd Vaughn, vice-président sénior du développement de Bethesda Softworks. Il déclare :

« Je vous écris aujourd’hui pour vous informer que le responsable du studio Shinji Mikami a décidé de quitter Tango Gameworks dans les mois à venir. Mikami-san est un leader créatif et d’un grand soutien pour les jeunes développeurs de Tango depuis 12 ans grâce à son travail sur la franchise Evil Within, sur Ghostwire: Tokyo, et bien sûr, Hi-Fi Rush. Nous souhaitons bonne chance à Mikami-san et nous sommes ravis de ce qui attend les talentueux développeurs de Tango. »

Hifi-Rush : La nouvelle direction de Tango Gameworks ?

La sortie de l’inattendu jeu de rythme Hifi-Rush n’a pas manqué de nous surprendre, car avec un studio qui a toujours tourné autour de l’horreur, prendre la décision de changer de recette fut certainement pour les joueurs la plus grande des surprises. Ainsi, de par ce pari risqué mais réussi, on comprend que Shinji Mikami avait bel et bien envie de tourner la page, afin de ne plus rester dans le thème de l’horreur, un genre qu’il a abordé dans la majorité de ses jeux (on nommera notamment God Hand ou Vanquish pour citer des expériences différentes). Mais son départ laisse place à des centaines de questions pour la suite.

En effet, le papa de Resident Evil avait annoncé il y a un an de cela vouloir produire un dernier jeu avant de prendre sa retraite. Et il semblerait que Hi-Fi Rush ne soit pas le dernier. Aucun détail n’a été révélé quant à la suite du parcours de Shinji Mikami, mais ce qui est sûr, c’est que le maître de l’horreur n’a pas encore tiré sa révérence. On pourrait imaginer qu’avec l’incroyable accueil qu’a reçu Hi-Fi Rush, même en ayant eu l’audace de sortir le jour de son annonce, Mikami-sensei veuille totalement en finir avec l’horreur et prendre une toute nouvelle direction pour sa fin de carrière. Car après tout, on ne change pas une équipe qui gagne.

Resident Evil 4 : L’opportunité ?

On ne manquera pas de lier le départ de Shinji Mikami à la sortie prochaine du remake de Resident Evil 4. En effet, le chef d’œuvre de la PS2 sorti en 2005 va bientôt avoir droit à son remake, et ce n’est plus une surprise pour personne. Shinji Mikami était le scénariste et producteur de cet opus en 2005, et de ce fait la plus folle des hypothèses voudrait qu’il revienne dans les rangs de Capcom pour la suite de la licence qu’il a créée. Quitter son studio pour revenir aux sources, possible ?

Après tout, ce serait un bel hommage aux fans de la série que de regoûter à une aventure Resident Evil supervisée par son créateur, et une belle fin de carrière pour Shinji Mikami que de finir en beauté avec cette franchise qui l’a fait connaître. Cependant encore une fois, cela reste peu probable d’assister au retour de Mikami chez Capcom, puisqu’il semblerait que la création de Tango Gameworks en 2010 avait marqué la fin d’une époque, et rejoindre à nouveau les équipes de Capcom remettrait en question la création du studio. Pourquoi avoir créé son propre studio si c’est pour revenir par la suite sur son ancien lieu de travail ?

Avenir de Tango Gameworks

Maintenant que le chef part, nous sommes en droit de nous questionner quant à l’avenir du studio. Les équipes vont-elles continuer à se pencher vers l’horreur, comme depuis toujours ? Est-il possible d’imaginer un Ghostwire: Tokyo 2 ? Un The Evil Within 3 ? Et finalement, puisque Shinji Mikami ne part que dans quelques mois, peut-on croire qu’il aura le temps de commencer à développer ce « dernier jeu » qu’il attend ?

Beaucoup de questions pour peu de réponses, toujours est-il que l’on espère que Shinji Mikami saura se plaire ailleurs, en créant le titre qui mettra fin à sa grande carrière, et qui sera capable de nous faire rêver encore, avec l’horreur ou non, une dernière fois.