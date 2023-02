Resident Evil 4 – Le remake illustre son lot de nouveautés

Dans un peu plus d’un mois, soit le 24 mars 2023, Resident Evil 4 reviendra avec son remake à destination des joueurs PS5, Xbox Series, PC et PS4. Et si jusqu’à présent les éléments mis à disposition étaient assez faibles, Capcom vient de nous permettre de connaître davantage d’informations au sujet du titre, et ce, via l’implication de Game Informer, qui a eu le privilège de l’approcher en exclusivité.

Et plus qu’un simple lifting graphique, cette nouvelle version du jeu sorti initialement en 2005 sur GameCube bénéficiera d’un nombre non négligeable d’ajouts et d’améliorations côté gameplay. Les QTE, qui amenaient un vent d’originalité à l’époque, seront, par exemple, limités au possible afin d’instiller un peu plus de dynamisme, et notre cher Léon sera doté d’un système de combat un peu plus réaliste. Par là, il faut notamment entendre qu’il ne pourra plus utiliser le seul et même couteau durant tout son périple. Il sera amené à être cassé et devra donc tout logiquement se faire remplacer par d’autres tout aussi fragiles. Quant aux armes à feu, un nouveau système de sélection rapide propre aux productions modernes a été intégré.

Sans surprise, Ashley sera, elle aussi, au centre de quelques changements. Elle sera plus autonome, plus capable, pouvant entre autres descendre les échelles et non plus se faire rattraper par Léon comme dans la mouture originale ou encore aider à se défaire d’obstacles en se faufilant à des endroits atteignables par elle seule. Ensuite, selon les mots partagés par quelques membres de l’équipe du développement lors d’une interview, il y aura comme une volonté de rendre la jeune femme plus vulnérable, de sorte à ce que l’on sente un besoin de protection beaucoup plus grand. Ainsi, elle sera en permanence à nos côtés. Certes, il sera possible de lui ordonner certaines actions (rester près de Léon ou s’éloigner un peu plus), mais, pour ce qui est de la cacher du danger en la plaçant dans certaines cachettes, il faudra oublier.

Capcom a en effet innové sur ce point-là, à l’instar de la jauge de vie qui, précédemment, donnait une indication concernant son état de santé. Ici, elle disparaît tout simplement. Les dégâts que subira Ashley se verront autrement: par exemple, lorsqu’elle essuiera trop de coups, elle entrera dans un état de vulnérabilité, et il faudra vite la réanimer, sinon c’est le Game Over qui nous attend. Outre cela, il faudra toujours faire attention à ce qu’elle ne se fasse pas enlever. Dans le cas échéant, Léon pourra se débarrasser de la menace avec un tir ou – et c’est tout à fait inédit – bondir sur l’ennemi avec son couteau.

Dans un autre temps, et par le biais d’une vidéo, Game Informer a également levé le voile sur la présence de quêtes secondaires, qui semble se résumer à certains objectifs à accomplir (tuer un nombre défini d’ennemis et autres). Et ce n’est pas tout, plus de précisions sur les ennemis du jeu ont également été fournies. Ces derniers devraient être plus féroces et se paieront même le luxe d’avoir de nouvelles apparences. Mais cela, on le savait déjà, ce qui n’est pas forcément le cas de l’information concernant l’apparition de nouveaux types d’ennemis à combattre, à l’image du balèze à tête de taureau que l’on voit ci-dessous.

Et on pourrait continuer de détailler, mais nul ne vaut la peine de disserter davantage, surtout lorsque les images sont en elles-mêmes parlantes. C’est pourquoi nous vous laissons maintenant avec la séquence diffusée toujours par le même Game Informer, sans oublier de vous mettre en garde contre quelques spoilers possibles.