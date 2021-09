Resident Evil 4 VR – Sortie sur Oculus Quest 2 avant Halloween

Grand classique du jeu d’action horrifique sorti pour la première fois en 2005 sur Nintendo Gamecube, Resident Evil 4 a été porté de nombreuses fois sur d’autres machines à travers le temps. Xbox 360, PlayStation 4, Wii U, PC, appareils iOS, presque toutes les machines de jeux ont eu droit à leur adaptation du chef-d’œuvre de Capcom.

Ce n’était donc pas si surprenant qu’une version en réalité virtuelle finisse par voir le jour. Et c’est lors du Resident Evil Showcase du 16 avril dernier qu’a été présenté pour la première fois ce Resident Evil 4 VR, à paraître sur l’Oculus Quest 2. Exit donc la vue épaule démocratisée par cet épisode, et bienvenue à une vue à la première personne, bien plus immersive pour ce genre d’expérience.

Armés du casque sans fil de Facebook, maison mère d’Oculus, nous pourrons redécouvrir, sous les traits de Leon S. Kennedy, l’univers du jeu sous un angle inédit, et expérimenter de nouvelles énigmes, retravaillées pour l’occasion, afin de sauver la fille du président. Nouvel angle donc, mais aussi nouvelle interface de jeu dont l’objectif est de nous offrir encore plus de sensations de liberté et surtout de s’adapter aux besoins spécifiques de la VR. Ainsi, Resident Evil 4 VR nous permettra, entre autres, de nous téléporter lorsque l’occasion s’y prêtera, de changer d’arme équipée d’un simple mouvement de la main, ou de consulter diverses informations, comme notre jauge de vie, le tout sans avoir à passer par un menu dédié.

Et on ne devra finalement pas attendre bien longtemps pour revivre cette grande aventure puisque la date de sortie vient d’être révélée au travers d’une bande-annonce qui nous donne furieusement envie de retourner en Espagne. En effet, Resident Evil 4 VR sortira le 21 octobre 2021 sur Oculus Quest 2.

Une très belle exclusivité, au moins temporaire, pour le casque de réalité virtuelle d’Oculus qui pourrait voir ses ventes s’accélérer grâce à un titre dont la réputation n’est plus à faire. Si vous n’êtes pas encore équipé, il vous faudra vous délester de 349 € pour obtenir le casque requis dans sa version 128 Go sur le site officiel.

Le rendez-vous est donc pris. Il nous reste moins d’un mois avant de pouvoir à nouveau frissonner de plaisir !