Blair Witch: Oculus Quest Edition – Fêtez Halloween comme il se doit !

À la recherche de nouvelles frayeurs pour Halloween ? Blooper Team a ce qu’il vous faut. Le studio vient de dévoiler Blair Witch: Oculus Quest Edition, version inédite de leur jeu à succès sorti en août 2019, pour une expérience toujours plus immersive. Il s’agit en réalité d’une adaptation VR (réalité virtuelle) de l’aventure pour le casque Oculus Quest.

De légers changements sont à noter. Les environnements ont été repensés pour plus d’interactivité avec le joueur, et pour multiplier les rencontres avec les créatures (voilà qui est rassurant). De plus, un nouveau système de contrôle et d’ordres pour votre chien de compagnie a été introduit, tels que les caresses et les gestes de récupération. L’objectif est de rendre le lien avec l’animal le plus fluide possible.

Imaginez, seul et perdu en forêt avec un tas de sons inquiétants autour de vous avec pour seul réconfort votre compagnon à quatre pattes. Des voix au loin vous appellent, vous attirent au fin fond de cette lugubre forêt. Il vous faut avancer, votre survie en dépend. Voilà qui fait une parfaite soirée d’Halloween, n’est-ce-pas ? Accompagnez le jeu d’un bon slasher à l’ancienne et vous avez le programme idéal (en tout cas, pour nous).

Précision, Blair Witch: Oculus Quest Edition a initialement été conçu pour le nouveau casque en préparation Oculus Quest 2 dont la sortie est imminente (20 octobre). Ainsi, le jeu prend en charge une résolution plus élevée et des textures de meilleure qualité rendues possibles par la puissance du nouveau matériel.

Blair Witch: Oculus Quest Edition est attendu pour le 29 octobre, soit quelques jours avant la fête d’Halloween. Par contre, information manquante, il n’est nullement précisé de prix sur le site officiel du jeu, et on ne sait pas si cette version demandera un coût supplémentaire (si oui, combien ?) pour les possesseurs du jeu de base. On rappelle enfin que le jeu est disponible depuis plus d’un an sur Xbox One, PlayStation, Switch et PC.