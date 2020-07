The Medium voit trouble entre réalité et monde spirituel

Révélé en mai dernier, The Medium continue d’installer son univers sombre et froid avec un trailer inédit accompagné d’une vidéo de gameplay. On rappelle que le jeu est développé par Bloober Team, studio ayant actuellement le vent en poupe, devenu partenaire exclusif de Microsoft. Les Polonais ont réussi à se démarquer avec des titres issus du genre horreur psychologique. On peut ainsi citer Layer of Fear, Observer ou plus récemment Blair Witch sorti l’année dernière. Voyons d’un peu plus près ce nouveau trailer à l’ambiance familière.

Difficile de ne pas penser à Silent Hill et son double univers, n’est-ce-pas ? Cependant, The Medium semble proposer une expérience de jeu assez novatrice avec la double réalité simultanée. En d’autres termes, le joueur pourra se déplacer en même temps dans deux mondes différents : le monde physique et celui spirituel, le tout sans aucun écran de chargement. Ainsi, vous pourrez trouver des indices et des mécanismes ayant un effet direct sur l’autre monde. Une approche originale sur papier que nous avons hâte de tester manette en main.

Notons également que Marianne (l’héroïne du jeu) aura des capacités spéciales dans le monde spirituel avec notamment un pouvoir intitulé Hors du corps. Mais pour comme tout jeu d’horreur qui se respecte, d’étranges créatures vous barreront la route et vous traqueront. Malheureusement, la vidéo de gameplay ne montre pas si Marianne pourra véritablement se défendre face à ces démons.

The Medium est prévu pour la fin d’année 2020 (pas de date précise à l’heure actuelle) sur Xbox Series X et PC (Windows 10).

Pour les plus impatients, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre exemplaire. Pour toutes précommandes PC sur Steam, les joueurs recevront l’artbook numérique et la « double » bande originale de The Medium réalisée par le légendaire compositeur Akira Yamaoka, célèbre pour les jeux Silent Hill, et par Arkadiusz Reikowski de Bloober Team.