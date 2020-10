L’Oculus Quest 2 est disponible – La même chose en plus petit

Annoncé il y a à peine un mois avec une possibilité de précommande immédiate, l’Oculus Quest 2 vient officiellement remplacer son ainé dans les salons des utilisateurs de VR. Ne l’ayant pas eu entre les mains, l’on ne vous fera pas de test complet sur le nouveau casque Oculus. Mais plutôt essayer de dresser un portrait d’ensemble de ce qu’il a à proposer.

D’abord, un rapide rappel. L’Oculus Quest est d’un casque de la famille Oculus ne nécessitant pas d’être lié à un PC (puissant) pour lire les jeux. Seul le casque et les deux “manettes” sont nécessaires. Les deux avantages principaux étant un gain de temps lors de l’installation (pas de capteur à fixer) et une expérience de jeu plus agréable (un casque plus léger et pas de câble qui trainent). En contrepartie, l’Oculus Quest ne peut accueillir les jeux les plus gourmands. À moins bien sûr de le raccorder à un PC.

Qu’en est il alors de la seconde version de l’Oculus Quest ? Ce dernier est avant tout plus petit et plus léger que son prédécesseur, ce qui devrait rendre d’avantage l’expérience de jeu agréable. Coté jeu, il permet d’accéder à l’intégralité du catalogue Oculus Quest, mais également à de nouveaux titres et à des mises à jours de jeux existants (ex: Rez Infinite).

D’ailleurs, pas mal de titres phares du catalogue Oculus se voient rassembler en un pack nommé “Newly Enhanced for Quest 2”. Les jeux de ce pack ont tous en commun, outre d’avoir eu du succès, de profiter de mises à jour gratuites pour le Quest 2. À noter que si l’on possède déjà les dits jeux, les mises à jour pour le Quest 2 se font automatiquement. Les jeux de ce pack “Newly Enhanced for Quest 2” sont donc les suivants:

Arizona Sunshine

Ironlights

Red Matter

Trover Saves the Universe

Waltz of the Wizard

Et si l’on préfère se tourner vers les productions riche en données, il est possible, tout comme avec l’Oculus Quest premier du nom, de relier le “Quest 2” à un PC via le câble Oculus Link. Donnant accès de ce faite à des titres tels que l’impressionnant Stormland d’Insomniac Games, ou encore la simulation spatiale Lone Echo II.

Sans surprise, l’Oculus Quest 2 débarque accompagné de tout un attirail d’accessoires. De l’étui de transport à l’Elite Strap en passant par le Quest 2 Fit Pack, tous ces accessoires sont là pour améliorer encore un peu plus l’expérience d’utilisation. Pourtant, le seul que l’on vous recommanderai vraiment serai le câble Oculus Link, cité précédemment. Pour mettre la main sur tous ces accessoires, il faut se tourner vers le site officiel d’Oculus et faire chauffer la carte bleue.

Enfin, l’Oculus Quest 2 propose des éléments centrés sur le travail avec l’Oculus for Business. Sous cette appellation se rassemblent des applications pour travailler à domicile, tels que SpatialvsSpatial et Virtual Desktop, mais aussi un accompagnement pour les entreprises avec un écosystème en constante évolution de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) ayant l’expertise pour créer des expériences de VR pour les entreprises.

Voilà pour notre tour d’horizon de l’Oculus Quest 2. Il ne reste plus qu’à vous révéler le prix de ce joujou qui sort à la maudite somme de 349.99€. Est ce que ce nouveau casque vous tente ? Possédez vous déjà un casque VR ? Et si oui, quel jeu vous a marqué ? Dites nous tout cela en commentaire.