Resident Evil Village – Découvrez le nouveau mode The Mercenaries !

Finalement, Resident Evil Re:Verse, dont l’absence ne passa pas inaperçue lors du Resident Evil Showcase, ne sera pas le seul mode de jeu gratuit disponible avec Resident Evil Village, puisque Capcom a dévoilé lors de l’événement un nouveau mode The Mercenaries pour ce dernier. Pour la petite histoire, il est apparu pour la première fois officiellement dans Resident Evil 3 en 1999.

Depuis on l’a revu dans les quatrième, cinquième et sixième épisodes canoniques, alors qu’on a même eu le droit a un jeu original sorti sur Nintendo 3DS et plutôt médiocre par contre. Les deux épisodes Révélations ont aussi eu le droit à leur Mercenaries, tout comme un certain Code Veronica, renommé pour l’occasion mode Combat.

Alors, nous ne sommes nullement étonnés de voir revenir The Mercenaries dans Resident Evil Village, tant c’est devenu l’un des modes de jeu iconiques de la saga. Et c’est Morimasa Sato, directeur sur Resident Evil Village, qui nous a passé en revue ce mode de jeu au travers d’une vidéo nous présentant les quelques nouveautés qu’il offrira vis-à-vis des anciennes itérations.

Dans les faits, le principe reste inchangé. Il faut survivre le plus longtemps possible dans différentes zones et accomplir divers objectifs avant que le chronomètre ne tombe à zéro, sinon c’est le game over. Bien évidemment, il existe plusieurs moyens de se remettre un peu de temps, comme enchainer rapidement les kill. Très arcade, The Mercenaries propose bien évidemment tout un système de rank dont le grade dépend de nos actions et du temps de complétion d’une zone.

En parlant de zones, entre chacune d’elles, on a maintenant la possibilité de nous rendre chez Duke, le marchand, pour améliorer nos armes, acheter quelques objets intéressants, comme du soin, des explosifs et même des armes. Voilà d’ailleurs l’ajout le plus marquant de cette nouvelle proposition. Aussi, on pourra trouver sur le champ de bataille des sphères qui nous permettront d’offrir à Ethan des habilités, améliorant par exemple notre vitesse de déplacement ou notre maniement d’une certaine arme.

Ces habilités sont présentées comme étant très importantes dans le déroulement des affrontements, Sato-san les présentant comme des éléments stratégiques importants capables de retourner des situations désespérées en notre faveur. On nous promet alors un challenge ardu et qui devrait plaire aux joueurs en recherche de sensations fortes.

Enfin, nous ne savons pas par contre si différents personnages seront jouables dans ce mode The Mercenaries, mais on croise les doigts pour que ce soit le cas. Rendez-vous le 7 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia et consoles ancienne génération pour avoir la réponse à cette question.