[Top] 5 des bonnes raisons de croire en Resident Evil Village

Le 7 mai prochain, arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et consoles ancienne génération l’un, si ce n’est le jeu le plus attendu de ce début d’année. Il s’agit bien évidemment de Resident Evil Village, huitième épisode canonique de la saga de survival-horror de Capcom, qui compte bien confirmer le retour sur le devant de la scène du roi des jeux d’horreurs, après un septième opus réjouissant.

Resident Evil VII a quoi qu’on en pense révolutionné la franchise. Abandon de la caméra à la troisième personne pour une vue subjective, retour de l’horreur au centre des débats, énigmes, journaux, cadre original, ce fut là un véritable compromis entre ce que les puristes attendent d’un Resident Evil et la vision plus moderne du jeu d’horreur d’aujourd’hui.

Joli succès critique et commercial, ce septième opus fut suivi de deux remakes qui n’ont finalement que très peu de choses à voir avec la saga principale, même si s’inscrivant dans la même chronologie. Resident Evil Village est lui le petit frère de l’épisode 7 et entend continuer de nous narrer le périple d’Ethan Winters et de sa femme Mia, ainsi que de Chris Redfield au passage.

Et nous on y croit dur comme fer à ce Resident Evil Village et vous savez quoi ? On va vous donner 5 raisons d’y croire vous aussi. C’est parti !

1 – Capcom assume la direction prise avec Resident Evil VII

Oui, Capcom embrasse et assume pleinement le virage pris avec Resident Evil VII. Alors que les remakes ont tout simplement cartonné et montré que les fans de survival-horror étaient toujours hyper réceptif à la formule classique de la saga, avec toute la modernisation qui va avec, la firme japonaise ne s’est pas démontée pour autant. Vue subjective, exploration, énigmes, ambiance horrifique, et gameplay sont tous des aspects ayant comme base le septième volet.

Alors oui, c’est une raison d’y croire, car avec cette suite le studio peut peaufiner sa formule, travailler sur les points qui n’allaient pas et nous proposer enfin une œuvre plus complète, moins bâclée sur sa dernière partie et surtout ne plus avoir peur d’y aller à fond, car le public a suivi et suivra surement encore. Resident Evil c’est en vue à la première personne maintenant, n’en déplaise aux détracteurs et c’est bien de l’assumer.

Aussi, le RE Engine semble ici encore plus impressionnant, que ce soit de par la qualité de la modélisation des personnages et créatures, des jeux de lumière ou encore de la résolution texture, il est vrai aidée par les consoles nouvelle génération. Là encore Capcom compte bien nous en mettre plein la vue et devrait y arriver.

2 – L’histoire devrait enfin se montrer à la hauteur

C’était l’un des reproches que l’on faisait tous le plus à Resident Evil VII. Outre des incohérences, le jeu se concentrait surtout sur la famille Baker, laissant le reste totalement de côté ou presque. Ethan était transparent, Mia un peu plus développée, mais le tout manquait cruellement de relief et d’écriture. La famille Baker étant finalement très secondaire pour le lore de la saga, ce septième épisode ratait le coche.

Que sont devenus les protagonistes des opus précédents ? Comment s’est relevé le monde après RE6 et Neo Umbrella ? Autant de questions laissées en suspend jusqu’à là toute fin qui tentait très maladroitement de raccrocher les wagons avec la saga, justifiant ainsi le numéro de son nom. Mais avec Resident Evil Village, les choses devraient être différentes.

Si l’on incarne toujours Ethan, la présence de Chris Redfield dans les trailers ne laisse planer aucun doute quant à une présence plus forte de la mythologie Resident Evil au sein même du jeu. On espère et on pense sincèrement que cette nouvelle entrée nous apportera les réponses à nos questions, tout en développant son propre univers.

3 – Le cadre

Oui, le cadre. S’inspirer de RE4 est en soi une bonne idée, car son cadre reste assez unique dans la saga. Le village, le cimetière, le lac, les mines ou encore le château de Salazar sont des endroits devenus iconiques, à tel point que tout le reste du jeu (on parle ici de la partie sur l’île) est plutôt oublié de la part des fans. Alors lorsque l’on a vu les premières images de Resident Evil Village, cela a forcément réveillé notre fibre nostalgique.

Alors cela pourrait autant être une bonne qu’une mauvaise chose, car l’inspiration c’est bien, mais il faut aussi que ce nouvel épisode ait sa propre identité et cela semble être le cas. Déjà la touche enneigée apporte beaucoup, ensuite le bond technologique est forcément visible et le village est architecturalement très différent, mais parait aussi plus grand. L’ambiance semble froide et il s’en dégage comme un doux parfum de mort.

L’autre environnement montré fait déjà beaucoup plus écho au reste de la franchise. Tout a commencé dans un manoir et ce genre de bâtisse est devenue monnaie courante dans Resident Evil. Aussi ce château ne dénote en rien et assez aussi somptueux que dangereux avec ses catacombes remplies de zombies et ses chambres de créatures bien plus dangereuses.

Il reste surement d’autres lieux à découvrir, nul doute que Capcom garde encore quelques surprises en stock…

4 – Le bestiaire

Là c’est quelque chose qui nous réjouit autant qu’il nous fait peur. Le bestiaire de Resident Evil Village s’écarte en effet radicalement de celui vu dans l’épisode précédent et c’est tant mieux vu qu’il était assez mauvais, si on met de côté les boss. Capcom semble avoir compris le message et a décidé de mettre au placard les monstruosités créées par Evelyn.

Ainsi, on se retrouve avec quelque chose de très… folklorique. Loups-garous, vampires, sorcières, on a le droit à un véritable panel de monstres sacrés de l’horreur et très franchement on ne s’y attendait absolument pas. La surprise fut alors aussi belle que surprenante et on a hâte de voir ce que cela va donner au niveau du gameplay.

On a déjà pu avoir un bref aperçu des “soeurs” avec la démo Maiden, mais aussi de Lady Dimitrescu, cette femme gigantesque qui semble ne vouloir qu’une chose, nous dévorer. On a aussi vu en action quelques zombies dans les catacombes et autant dire que le bestiaire semble bien plus élaborés qu’auparavant. Que dire aussi de cet homme aux lunettes noires ?

5 – Le fond de jeu

Oui, parce que là encore Resident Evil VII ne se montrait pas totalement à la hauteur des attentes. Sa seconde partie, soit à partir du bateau, transformait alors le jeu en une sorte de course en avant beaucoup moins qualitative que sa première ne l’était. Beaucoup de bonnes choses disparaissaient alors, comme l’exploration, les énigmes ou encore une certaine qualité d’écriture. Le pire étant tout le passage dans la mine.

Aussi le gameplay peinait à se renouveler sur la durée, si bien qu’une certaine lassitude pointait parfois le bout de son nez durant les dernières heures de l’aventure. Ce qui nous a été montré de Resident Evil Village semble déjà d’une part plus cohérent, ici pas de bateau cargo arrivé comme par magie en plein milieu du Bayou, et surtout Capcom semble avoir essayé d’offrir encore plus de profondeur au gameplay.

Retour du marchand et donc de tous les trésors qui vont avec à dénicher, amélioration du système de combat, notamment au corps-à-corps, diversité des ennemis, des lieux visités, des situations de jeu, tout semble bien mieux pensés et cohérents. De même que l’ambiance horrifique semble certes bien différente, mais tout aussi présente. Mais pour juger réellement de cela, mieux vaut attendre, en espérant que la formule ait été trouvée entre horreur et action.

Bonus

Il faut aussi tirer notre chapeau à Capcom pour nous avoir offert il y a quelques jours du gameplay sur PS4 Pro. Après le scandale Cyberpunk 2077, on était très curieux de voir ce que donnerait cette version ancienne génération. Le fait que l’entreprise japonaise ne se cache pas et diffuse une vidéo de gameplay mettant en avant cette mouture est rassurant. Même si sur FAT et Xbox One première génération, la question se pose encore.

Enfin, mettons en avant Resident Evil Re:Verse, mode multijoueur compétitif qui sera donné gratuitement avec Resident Evil Village. Si ce “titre” semble juste bon, en tout cas de ce qu’on y a joué dans la bêta, c’est là encore un petit plus sur lequel on ne crache pas, au contraire.