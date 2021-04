Resident Evil Village – Découvrez du gameplay exclusif et le fonctionnement des upgrades

Le 7 mai prochain est une date que tout à chacun, ou en tout cas les joueurs du monde entier, se doivent de cocher sur leur calendrier. Car que l’on aime ou pas, c’est la sortie de Resident Evil Village, huitième épisode canonique de l’une des sagas les plus iconiques du jeu vidéo. Et alors que demain minuit, soit le 16 avril, Capcom prévoit de diffuser un showcase consacré au jeu, c’est bien de GameInformer que nous parvient la première grosse surprise le concernant.

En effet, nos confrères, qui ont annoncé couvrir en exclusivité le jeu il y a quelques jours, ont diffusé hier soir une première vidéo de gameplay en 4K de Resident Evil Village. Cette dernière, au-delà de nous montrer pléthore de séquences inédites, se propose d’expliquer comment fonctionne dans cet épisode les différents systèmes d’upgrades (améliorations) liés à notre personnage et notre armement.

Aussi, comme nous sommes d’une gentillesse à couper le souffle et que nous comprenons que beaucoup ne parlent pas anglais et n’apprécient pas non plus la traduction écrite automatique générée par YouTube, nous allons vous exposer les points importants à retenir de cette fameuse vidéo.

Alors, chose à laquelle on ne s’attendait pas, Resident Evil Village nous proposera de chasser de l’animal lambda. Non, ne vous imaginez pas poser des pièges ou traquer un animal en remonter sa piste, il ne s’agit ici que de le tuer lorsque vous le croisez. Forcément, ceci renvoie encore une fois à Resident Evil 4 (et 5) et le fait que nous puissions y tuer des vaches, des poules et poissons.

Au contraire de ces prédécesseurs, tuer des animaux ici revêt une grande importance, puisqu’après avoir récupérer suffisamment de leur chair, on peut se préparer quelques petits plats dans la “cuisine de Duke”, que l’on rappelle être le marchand du jeu. Ceci octroie des amélioration permanente du type résistance aux dommages, amélioration de l’attaque ou encore augmentation de la santé. Voilà une feature que l’on n’attendait pas dans un jeu Resident Evil, mais pourquoi pas après tout.

Vient ensuite le système d’amélioration de l’armement qui fonctionne comme on s’y attend finalement. Vu qu’un marchand est de retour, il nous faut en passer par lui pour améliorer notre équipement, ce qui nous demande forcément d’avoir un peu d’argent, appelé ici Lei, dans notre portefeuille. Intervient alors le retour des fameux trésors à dénicher un peu partout, mais pas que, parce que les ennemis tués peuvent eux aussi lâcher une belle somme d’argent.

On peut alors améliorer tout un tas de choses, comme la puissance de notre fusil à pompe, sa capacité en munition, ou encore le temps de recharge de notre arme de poing. Rien de bien original en somme. Bien évidemment, les Lei permettent aussi d’acheter divers objets comme des munitions, des fioles de soin, une lunette pour notre fusil ou encore des mines et même un upgrade pour agrandir la taille de l’inventaire.

Il y aura surement donc tout un travail d’optimisation à effectuer, aussi bien concernant la gestion de l’inventaire, ici calqué sur celui de Resident Evil 4, mais aussi sur les capacités d’Ethan et la puissance de son armement. Nul doute que cela sera même indispensable dans les niveaux de difficulté les plus élevés.

Voilà qui conclut ce petit passage en revue qui met diablement l’eau à la bouche. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, après le fameux showcase consacré à Resident Evil Village, pour notre compte rendu habituel de ce dernier, alors que l’on espère aussi l’annonce de la nouvelle démo cette fois-ci non exclusive aux consoles Sony, tout en rêvant même de sa sortie ce même jour. Croisons les doigts !