Resident Evil: Village – Milady sera-t-elle de la partie dans la future démo ?

Les jours qui nous séparent de la sortie de Resident Evil: Village s’amenuisent de plus en plus, la tension est nettement palpable chez les fans de la licence qui attendent beaucoup de ce titre (en tous cas nous, on l’attend de pied ferme). Capcom nous avait d’ailleurs déjà préparé une petite mise en bouche avec la démo Maiden, cet essai nous permettait notamment de nous aventurer dans le château lugubre qui sera semble-t-il le théâtre des évènements du jeu.

Cette fuite du donjon sombre et terrifiant nous avait, par ailleurs, permis de rencontrer un des antagonistes qui sera probablement l’un des plus charismatiques du jeu, à savoir : Lady Dimitrescu ! Cette “grande” dame (qui au demeurant, semble mesurer 2,9 m. Cette information avait été dévoilée par le directeur artistique du jeu Tomonori Takano ), avait fait une très brève apparition plutôt sanglante d’ailleurs à la fin de la démo.

L’essai du mois de janvier nous avait permis de constater les capacités de la PS5, mais les autres plateformes n’avaient pas pu en bénéficier. Une autre démo sera probablement bientôt disponible pour permettre aux autres joueurs de tester Resident Evil: Village. Ce test sera d’ailleurs en partie tiré du jeu fini, ce qui nous amènera peut être à quelques phases haletantes de gameplay, et peut être même à utiliser certaines armes ?

Mais surtout la grande question que nous avons tous sur les lèvres est la suivante : reverrons nous cette fameuse Lady ? Malheureusement pour le moment nous n’avons aucune confirmation des studios sur sa présence, cependant au vu de la popularité de son personnage, il y a fort à parier que Capcom pensera à ses joueurs et surfera sur cette vague de popularité. Après tout, quoi de plus étonnant ? Les vampires ont la réputation d’être charmeurs et séduisants.

Reste à savoir quand cette démo sera jouable, nous supposons qu’elle arrivera probablement dans les semaines à venir. En effet la licence a fêté officiellement ses 25 ans hier, il est donc tout naturel que Capcom ait confirmé l’arrivée d’un autre Showcase au mois d’avril, sans pour autant en dévoiler plus. À vos spéculations ! Nous, en tous cas, on espère que la deuxième démo sera disponible à ce moment-là.

Il nous reste donc à prendre notre mal en patience et souhaitons que nous pourrons retrouver notre châtelaine favorite en attendant la sortie du jeu qui pour le moment, est toujours programmée à la date du 7 mai 2021.