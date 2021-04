Resident Evil Village – Un nouveau story trailer avec du gameplay inédit !

Le Resident Evil Showcase venant de se terminer, il est temps pour nous de faire un point sur ce dernier et sur toutes les annonces entourant le prochain épisode canonique de la saga de Capcom, Resident Evil Village. Dans un premier temps, et pour introduire tout ce qui allait suivre, on nous a donc proposé de découvrir un nouveau trailer inédit du jeu, se concentrant sur le scénario, tout en nous proposant de découvrir une tonne de gameplay et d’environnements inédits.

Inédit est un bien grand mot, disons juste que cette nouvelle bande-annonce s’est bien plus attardée sur certains lieux, comme le village, mais aussi ces sortes de mines aménagées et habitées que l’on avait déjà aperçu par le passé. C’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le périple de Ethan, et cela se confirme qu’il est à la recherche de sa fille Rose, mais aussi qu’il semble être spécial et destiné à servir la cause du culte présent dans le village.

On peut aussi y voir des liens avec les anciens épisodes de la saga, notamment un bon vieux logo d’Umbrella, mais aussi une apparition énigmatique de Chris Redfield sur les lieux même de l’action, preuve qu’il aura surement un gros rôle à jouer dans l’histoire, alors qu’Ethan l’accuse ouvertement du meurtre de Mia. Pourquoi ? Cela nous le découvrirons dans la version finale de Resident Evil Village.

L’intrigue principale semble tourner d’une certaine “Mère Miranda” et d’un culte lui étant dédié, chose qui pourrait être à l’origine des transformations des êtes humains de la région en lycan (terme utilisé dans le trailer), mais aussi en vampire, alors qu’une partie de la population semble plus victime de la malédiction qu’acteur de leur propre métamorphose.

Aussi, difficile de ne pas voir en ce Resident Evil Village l’héritier du quatrième épisode, tant l’ambiance et certaines séquences semblent issues de ce dernier. Si vous avez besoin d’une nouvelle preuve pour vous en convaincre, il vous suffit de jeter un œil à la séquence en barque présente dans le trailer, qui met notamment en scène une vilaine créature aquatique qu’il nous faudra surement combattre.

Il ne nous reste plus qu’à patienter pour découvrir les tenants et aboutissants de cette nouvelle histoire et surtout goûter aux joies horrifiques de ce nouvel opus qui proposera bien plus d’action que son prédécesseur. Rendez-vous le 7 mai prochain donc sur PlayStation 5, PlayStation 4; Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Google Stadia.