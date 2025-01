Xbox Developer Direct – 2025 sera l’année de Ninja Gaiden

Alors que nous étions déjà très heureux de voir la licence Ninja Gaiden revenir, douze ans après son dernier épisode, avec Ragebound, une aventure tout en 2D par The Game Kitchen (Blasphemous), nous avons été surpris, et ravis, de découvrir que la licence allait être particulièrement sur le devant de la scène en cette année 2025 puisque ce sont deux projets vidéoludiques supplémentaires qui vont venir garnir notre backlog pour les prochains mois, et même dès les prochaines heures.

En effet, comme c’est presque devenu la coutume lors des Xbox Developer Direct, le géant américain nous a préparé un « shadow drop » surprise dont il a le secret, comme il l’avait brillamment fait il y a deux avec la sortie dans la foulée de sa conférence de Hi-Fi Rush. Il s’agit donc cette fois de Ninja Gaiden 2 Black, remake sous Unreal Engine 5 du second opus de la saga paru en 2008 sur Xbox 360 et qui est donc disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series et PC, en plus du Gamepass. Reste à voir si ce remake de l’épisode considéré comme le meilleur de la saga trouvera un jour le chemin de la PS5 voire, soyons fous, de la Switch 2.

Si vous ne connaissez pas cette licence née en 1988 sous la dénomination de Ninja Warrior, puis rebaptisée peu à peu sous le nom qu’on lui connait aujourd’hui, il s’agit de beat’em up particulièrement techniques et ardus mettant en scène le charismatique Ryu Hayabusa régulièrement aux prises avec d’autres clans ennemis mais aussi de redoutables démons. Rebootée en 2004 sur la première Xbox par les équipes de Team Ninja (Nioh, Rise of the Ronin…), la série avait réussi sa mue et convaincu les amateurs de jeux d’action corsés grâce à une trilogie d’excellente facture. Ces trois épisodes ont d’ailleurs été portés sur nos consoles moderne dans une « Master Collection » en 2021.

Mais ce qui aura le plus retenu notre attention, c’est bien sûr l’annonce d’un quatrième épisode pour lequel Team Ninja s’est associé aux équipes de PlatinumGames à qui l’on doit déjà les excellents Bayonetta ou Metal Gear Rising: Revengeance notamment. Se déroulant des années après le troisième opus, et bien que Ryu Hayabusa jouera un rôle central dans le récit (ami ou ennemi ?), le titre nous proposera d’incarner Yakumo pour un périple sombre dans un Tokyo apocalyptique, le retour du Dragon Noir s’étant accompagné d’une pluie sombre ayant plongé la ville dans le chaos.

Ainsi, l’action sera au cœur de notre épopée et on sent que les équipes de développement ont mis les petits plats dans les grands pour à la fois respecter l’héritage de la licence, de nombreux mouvements ayant été réutilisés pour l’occasion, tout en modernisant la formule en y incorporant par exemple une nouvelle palette de mouvement permettant entre autres de dynamiser l’exploration. Aussi, Yakumo a la capacité unique de manipuler son sang et de s’en servir dans les affrontements, ce qui permet d’ajouter une touche de fantaisie dans les mouvements différente des précédents jeux.

On a l’impression d’ailleurs que le studio s’est inspiré de toutes ses expériences de développement de ces dernières années. On retrouve dans les déplacements ou combos par exemple un peu de Bayonetta, du NieR Automata et même un peu de Vanquish. Et comme dans tout bon jeu de Team Ninja, les amateurs de timing serrés pour contrer ou esquiver et de boss à la difficulté relevée devraient être servis. Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, nous apprenons que nous n’aurons pas si longtemps à attendre puisque Ninja Gaiden 4 devrait paraître à l’automne prochain sur PC, Xbox Series et PS5 en plus du Gamepass. Alors, vous serez au rendez-vous ? De notre côté, on a déjà tranché la question.