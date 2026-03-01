Warner Bros. Games en pleine reconstruction

Jeudi dernier, une avalanche a secoué le monde du divertissement : Paramount Skydance a renchéri sur l’offre de Netflix et devrait racheter Warner Bros. pour la modique somme de 110 milliards de dollars. Tout s’est passé rapidement, et Netflix s’est de suite retiré des négociations. Son département de communication qui encourageait ouvertement les abonnés à résilier leurs abonnements HBO Max il y a quelques mois retourne sa veste pour exprimer son soulagement de l’avoir « échappé belle ».

Ainsi, l’incertitude concernant l’avenir de Warner Bros. Games au sein du groupe Netflix fait maintenant place à l’incertitude de son statut au sein du groupe Paramount Skydance et de ses studios Paramount Games Studios et de Skydance New Media (développeur de Marvel 1943: Rise of Hydra et d’un jeu Star Wars encore inconnu).

Warner Bros. Games donne enfin une idée de ses prochains projets

David Zaslav président du groupe Warner Bros. Discovery et Jean-Briac Perrette président du département du service de streaming et de Warner Bros. Games se sont entretenus avec la presse pour éclaircir l’avenir proche de la firme. Leur échange incluait le jeu vidéo, domaine peu mis en avant depuis le début des négociations de rachat.

Pour JB Perrette « 2025 était une année de reset ». Il considère que les équipes qu’il préside se sont « trop dispersés en s’attaquant à l’adaptation de trop de propriétés intellectuelles avec un éventail trop large de studios ». Après l’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League, la fermeture de Multiversus, l’annulation du jeu Wonder Woman et la fermeture de Monolithe Studio, les deux dernières années n’ont pas été reluisantes en ce qui concerne les choix éditoriaux et les ventes de jeux.

Cette année, ne sont prévus que le jeu LEGO Batman et un jeu mobile Game of Thrones. Des franchises qui continuent assurément d’être fructueuses, la première en particulier puisque le dernier jeu LEGO Star Wars avait fait d’impressionnants chiffres, faisant monter le nombre de ventes de jeux LEGO à 200 millions. Néanmoins, cela reste peu en terme de nouveau jeu et d’ambition créative. JB Perrette affirme cependant que « les vrais résultats commenceront à se faire ressentir en 2027-2028 lorsque [les studios] reviendront avec certaines de [ses] plus grosses franchises », sans préciser lesquelles. Alors promesses pour rassurer les investisseurs ou réel signe d’un retour ?

On sait qu’une suite d’Hogwarts Legacy (40 millions de ventes), développée par Avalanche Software, est prévue et sa sortie pourrait coïncider avec le lancement de la nouvelle série Harry Potter. Malgré l’échec estimé de Gotham Knights, Warner Bros. Games Montréal plancherait actuellement sur un jeu encore inconnu situé dans l’univers DC Comics et développé sous Unreal Engine 5.

Certains espèreraient le retour d’un Batman solo, idéalement développé par Rocksteady. D’autres souhaiteraient la suite de Mortal Kombat par NetherRealm Studios qui malgré les ventes de MK1 (6,5 millions d’exemplaires) en deçà de celles de MK 11 (15 millions d’exemplaires) est une franchise qui à elle seule représente près de 100 millions de ventes, bientôt (re)dynamisée par la sortie du nouveau film.

Quelque soit la direction prise par les studios, l’avenir vidéoludique de Warner Bros. Games se fera sur des valeurs sûres. Des jeux qui reviennent à des attendus, qui rassurent les investisseurs comme les acheteurs, et qui se feront avec ou sans Paramount Skydance.

Un deal qui pourrait ne pas aboutir…

Une conversation téléphonique de Zaslav ayant fuité a révélé que le président affirme ses ambitions de continuer de faire vivre le groupe et de le faire grossir. Il indique même qu’il y a des chances que l’accord avec Paramount Skydance ne se fasse pas. Warner Bros. recevrait alors une compensation de 7 milliards de dollars en plus de 2,8 milliards que Netflix doit à la firme centenaire après la rupture de leur accord. Le patron serait donc prêt à faire durer les négociations et revenir en force d’ici un an.

Cette stratégie semble déjà mise en branle puisque certains cinéastes affirment que depuis le début des opérations de rachat Warner Bros. aborde ses projets avec plus de prudence. Des délais plus importants sont notés concernant les confirmations de lancement et d’avancement des projets. À voir si cette crainte de la paralysie des studios en attendant la fin de la vente s’étend au domaine du jeu vidéo.

…mais dont les retombées seraient inquiétantes

Ce qu’on peut assurer c’est que ce rachat, s’il abouti, devrait déboucher sur des suppressions de postes à Hollywood comme du côté de chez Warner Bros. Games. Ce sont les conséquences logiques qui surviennent lorsqu’il faut rogner sur les coûts pour compenser la dette contractée auprès de fonds du Moyen-Orient et de la fortune de la famille Ellison.

Malgré les arguments qui pourraient s’opposer à ce rachat, l’administration Trump pourrait encourager les régulateurs à faciliter l’acquisition d’une entreprise qui détient CNN, farouchement opposée au président en place, par une entreprise dirigée par des proches du président (la famille Ellison) : Paramount Skydance.

Le futur du cinéma, du jeu vidéo et des chaînes américaines pourraient être bouleversé par ce rachat qui permettrait d’étendre encore un peu plus l’influence des méga-corporations sur le monde du divertissement. Cette affaire remet sur la table la question des monopoles et de la dangerosité qu’implique de donner autant de pouvoir économique (et politique) à une quantité réduite de personnes. D’autant plus quand ceux-ci sont disposés à diffuser des discours qui prônent l’intolérance.