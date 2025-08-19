LEGO Batman Legacy of the Dark Knight – Le jeu Batman ultime ?

On pensait que LEGO avait repris sa licence à Tt Games, les derniers jeux à briques en date ayant été confiés à d’autres studios. Cependant, c’est bien le studio historique des jeux LEGO à licence (Batman, Indiana Jones, Harry Potter…) qui vient de présenter ce soir LEGO Batman Legacy of the Dark Knight. Et l’ambition n’est autre que de proposer l’aventure ultime de Batman. Enfin… de LEGO Batman !

Difficile de ne pas voir un hommage appuyé à la trilogie Arkham en voyant la bande-annonce, notamment au niveau des combats, de l’usage des contres et du contrôle de la foule. Comme dans Arkham City et Arkham Knight, mais aussi comme dans LEGO Batman 3, Gotham sera ici un ambitieux open world qu’on pourra parcourir, comme dans les jeux cités précédemment, à pied, en Bat-grappin, ou en Batmobile.

Et si c’est le « Tumbler » (la Batmobile des films de Christopher Nolan) qui figure dans le trailer, Jonathan Smith, qui dirige le développement du jeu chez Tt Games, a pu sous-entendre sur la scène de l’Opening Night Live que les autres Batmobiles seront aussi jouables (« la Batmobile de votre choix », a-t-il déclaré). On espère évidemment pouvoir piloter la Batmobile de 1966, issue de la série avec Adam West, mais aussi celle de 1989 vue dans le film de Tim Burton.

« This is the definitive essential Batman Story »

Côté scénario, un peu à la manière du jeu LEGO Star Wars La Saga Skywalker, le titre promet de nous raconter une sorte d’intégrale de Batman, depuis l’entraînement de Bruce Wayne auprès de La Ligue des Assassins jusqu’à la formation de la Bat-family (les Robin, Batgirl et Batwoman, Nightwing…) et l’avènement de la légende du Dark Knight.

Pour ce faire, le jeu reprendra les moments les plus « cultes » des aventures de Batman, dans les B.D, les films ou les séries, comme autant de clins d’œil. On peut ainsi entendre dans la bande annonce l’emblématique thème de Danny Elfman, ou la fameuse réplique du Joker dans le film The Dark Knight (2008), « Why so serious ?». Évidemment, des moments clés qui seront détournés à la sauce LEGO, avec l’humour qui colle aux jeux Tt Games.

À l’oreille, on peut déjà dire que Will Arnett, qui doublait le chevalier Noir dans LEGO Batman : Le Film, ne reprendra pas son rôle. Le seul nom ayant été révélé est celui de Matt Berry (le Douglas Reynholm de The IT Crowd, aussi entendu dans le jeu Thank Goodness You’re Here) qui interprètera Bane.

En attendant de retrouver Batman dans un grand jeu digne de la trilogie de Rocksteady, et en mesure de faire oublier le ratage de Suicide Squad: Kill the Justice League, ce nouveau jeu LEGO promet au moins de faire revenir le Caped Crusader sur le devant de la scène jeu vidéo. LEGO Batman Legacy of the Dark Knight sortira sur PC et consoles, y compris sur Switch 2, en 2026.