LEGO Voyagers & Party! – Nouveau souffle hors des licences

Depuis quelques années, la formule LEGO vidéoludique semblait en perte de vitesse. Si LEGO Star Wars: La Saga Skywalker avait tenté de rafraîchir le moule avec de nouvelles mécaniques, beaucoup l’ont jugé trop sage, trop semblable à ses prédécesseurs. Quant à LEGO Horizon Adventures, malgré une licence populaire et une réalisation soignée, il n’a pas su trouver son public. C’est dans ce contexte en demi-teinte que débarquent LEGO Voyagers et LEGO Party!, deux titres annoncés lors du Summer Game Fest 2025, avec une volonté claire : remettre le jeu LEGO au cœur du plaisir, en s’éloignant des grosses franchises pour explorer de nouvelles idées.

LEGO Voyagers : poésie en briques d’un voyage à deux

Développé par Light Brick Studios, à qui l’on doit le déjà très contemplatif LEGO Builder’s Journey, LEGO Voyagers s’annonce comme une aventure coopérative à part, entièrement tournée vers le lien entre deux joueurs (ou plutôt deux briques ici). Loin des super-héros, Poudlard ou des Jedi, le jeu mise sur une histoire inédite, empreinte de douceur et de symbolisme. Deux simples petite briques partent explorer un vaisseau spatial abandonné et découvrent au fil de leur périple l’importance d’être connectés, littéralement comme figurativement.

Dans une ambiance à la Split Fiction (avec même un Pass Ami pour inviter gratuitement un partenaire de jeu), LEGO Voyagers propose de ressentir « ce que cela fait d’être une brique LEGO ». Il ne s’agit pas ici de douleur nocturne sous les pieds, mais bien de sauter, s’assembler et construire dans des mondes faits de briques, le tout sublimé par une direction artistique soignée et une bande-son éthérée. Une proposition résolument originale, affranchie des adaptations et qui rappelle que le jeu LEGO peut encore surprendre, sans forcément convoquer les mastodontes du cinéma.

LEGO Party! : un retour aux bases festives

De son côté, LEGO Party! joue la carte du party game pur jus, avec plus de 60 mini-jeux inspirés des univers LEGO originaux les plus populaires : Pirates, Espace, Ninjago, et bien d’autres encore. Le tout sera jouable seul, à plusieurs en local ou en ligne, avec un crossplay déjà confirmé. Entre pièges, objets bonus, briques d’or à récolter et customisation à foison avec des milliers de combinaisons de minifigurines possibles, l’objectif est simple : remettre le ludisme et le plaisir partagé au centre de l’expérience.

Si les précédentes tentatives LEGO dans le genre n’ont jamais vraiment marqué, (comme par exemple LEGO Brawls, trop confus pour convaincre) LEGO Party! semble avoir les bonnes cartes pour séduire un public familial et multigénérationnel. L’enrobage est coloré, le contenu riche, et l’accessibilité bien pensée. Reste à voir si la mayonnaise prendra, mais mixer un Mario Party avec l’univers LEGO semble une évidence sur le papier, et pourrait aisément conquérir le public familial que la firme vise.

Avec ces deux annonces, LEGO semble vouloir sortir de l’impasse dans laquelle ses jeux s’étaient doucement installés. LEGO Voyagers incarne une approche plus intime et artistique, pendant que LEGO Party! assume son ambition plus grand public. Un joli coup double, en somme, qui pourrait bien réconcilier toutes les générations de fans avec les petites briques danoises, version numériques.