Test Lego Horizon Adventures – Une relecture qui casse des briques !

Après avoir suivi la vie de famille mouvementée des Parr dans Lego : Les Indestructibles, le destin des Skywalker dans Lego : Star Wars ou encore les pérégrinations du plus célèbres des archéologues dans Lego : Indiana Jones, Guerrilla Games et Studio Gobo emboitent le pas au studio TT Games et décident d’adopter une nouvelle approche. Cette fois-ci, et pour la première fois, c’est un jeu vidéo déjà existant qui passe à la moulinette des adaptations Lego. Et aujourd’hui c’est le bien nommé Horizon: Zero Dawn qui se métamorphose en Lego Horizon Adventures. Alors que vaut cette nouvelle mouture des aventures d’Aloy ? Et à qui s’adresse cette relecture ? Réponse dans notre test !

(Test de Lego Horizon Adventures réalisé sur PS5 via une version finale fournie par l’éditeur)

Horizon: Zero Dawn à la sauce Lego

Avant de vous lancer dans ce Lego Horizon Adventures, sachez que si vous êtes familier de l’opus Zero Dawn, vous ne serez pas dépaysés. En effet les équipes de Guerrilla et Studio Gobo ont tout simplement adapté l’histoire du premier opus mais de manière à être accessible par un jeune public. Le scénario avance à un rythme effréné et présente les tenants et aboutissants de son univers d’une manière extrêmement rapide et ludique. Pas de longue introduction dans laquelle Rost doit entraîner Aloy. Ici notre jolie rousse toute faite de briques part bille en tête à l’aventure avec un objectif simple : savoir qui était sa mère. Les rencontres avec les alliés et les menaces sont introduites directement lors des phases de gameplay et il en est de même avec les créatures de métal qui errent dans ce monde.

Pour poser les enjeux ou la psychologie des personnages, un travail de fond a été fait sur la réécriture du script original et l’humour. Il y a bien longtemps qu’un jeu estampillé Lego n’avait pas fait preuve d’autant d’humour faisant (presque) mouche à chaque fois. À coup de passage purement absurdes et de personnages presque constamment à côté de la plaque, Lego Horizon Adventures a très souvent des relents de l’excellente écriture de Phil Lord et Chris Miller sur le film la Grande Aventure Lego. Certes, l’humour est un exercice complexe et purement subjectif, mais quand un guerrier Nora se plaint de ne pas avoir pu prévenir sa mère qu’il ne rentrera pas pour le dîner parce qu’il vient de se faire capturer par des cultistes, la situation prête à sourire.

Au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, et du sauvetage de plusieurs villageois et guerriers, vous aurez l’occasion de déverrouiller plusieurs options de personnalisation pour le Cœur de la Mère. Ce qui est, dans l’aventure originale, la capitale de la tribu Nora est ici le hub central dans lequel vous choisirez vos missions. Vous pourrez également y personnaliser votre figurine, rendre l’espace d’habitation d’Aloy plus coquet grâce à diverses améliorations ou encore accepter des contrats visant à récolter plus de briques dorées. Ces dernières, que vous récupérez en fin de mission et par le biais des contrats, vous permettront de déverrouiller de nouvelles activités et de construire de nouvelles zones dans le Cœur de la Mère. En complément des briques dorées, vous aurez la possibilité de revenir dans les zones de missions déjà terminées pour affronter de puissants boss qui vous octroieront des briques rouges. Ces dernières sont utiles pour déverrouiller de nouvelles tenues et accessoires.

Des briques oui, mais avec une belle esthétique

L’une des premières choses que nous pouvons remarquer en lançant cette nouvelle mouture des aventures d’Aloy, c’est le placement de la caméra. Les jeux Lego nous avaient habitué à un contrôle indépendant du déplacement du personnage et de la caméra, comme la plupart des jeux d’action/plateforme. Dans Lego Horizon Adventures vous êtes en présence d’un jeu d’action/plateforme en 3D isométrique où vous n’aurez pas à vous préoccuper de la gestion de la caméra. Cette dernière suit d’emblée le déplacement de votre figurine permettant, d’une part au jeune public de se concentrer sur l’action et d’autre part de pouvoir profiter des panoramas créés par les équipe des Guerrilla et Studio Gobo.

Et au-delà des panoramas, le jeu est beau c’est indéniable. Développé sous Unreal Ungine 5, le jeu profite de la technologie ray-tracing pour la composition de ses effets lumineux. Ces derniers ont reçu un soin tout particulier avec une réverbération des lumières assez impressionnante sur les sols faits de plaques Lego. Tout comme dans le remastered de Zero Dawn sorti récemment, la lumière dynamique est également de la partie, suivant et s’adaptant aux mouvements de la caméra.

Outre cette démonstration technique, c’est bel et bien la construction du monde d’Horizon en briques Lego qui nous a marqué. Aucun détail n’est laissé au hasard : des cascades et plans d’eau faits de briques carrées en différentes nuances de bleus s’adaptant aux pas des personnages, aux reflets sur les surfaces en passant par les effets de vent et de mouvement dans la végétation, l’environnement de Lego Horizon Adventures est vivant et ça se ressent!

Les personnages et différentes interactions ne sont pas reste. L’animation des figurines rappelle les animations stop motion des différents films Lego de la Warner (La Grande Aventure Lego, Lego Batman : Le film) et leurs animations faussement saccadées. Les effets d’écoulement de l’eau, les actions des différentes armes, les déplacements des machines… C’est là tout le charme du jeu, une composition graphique qui semble être faite à la main.

Un gameplay Lego (trop) simplifié

Mais Lego Horizon Adventures n’a pas que des qualités malheureusement. Le principal reproche que nous pourrions lui faire se situe au niveau de son gameplay simplifié à l’extrême. Les anciennes productions Lego n’étaient, certes, pas des exemples en matière de gameplay émergeant, mais ils avaient le mérite de proposer des petites variantes par personnages utilisés (la force pour les Jedi et le piratage pour les droïdes dans Star Wars, l’accès aux zones étroites pour Demi-lune et le déchiffrage de langage pour Indy dans Indiana Jones…). Ici la seule chose permettant de différencier les protagonistes, ce sont leurs armes : un arc pour Aloy, Erend et son marteau, la lance de Varl et les explosifs de Teersa. Mais les armes n’ajoutent rien à l’expérience, les ennemis se tuent de la même manière et la progression dans les niveaux se fait également de manière linéaire.

Les phases de plateforme sont également réduites à leur plus simple expression. Comme dans le jeu de base, ces phases sont guidées par la présence de prises jaunes sur les murs. Les personnages s’y accrochent directement sans forcément devoir passer par l’utilisation de la touche de saut. Il en est de même pour l’utilisation des tyroliennes ou encore du franchissement des obstacles : tout est automatique. Les phases de construction chères aux jeux Lego perdent également un peu de leur intensité et de leur intérêt. En effet rares sont les constructions disséminées dans le monde de Horizon, et lorsqu’elles se présentent à nous il suffit de maintenir la touche triangle. Une fois l’opération accomplie la dite construction ne sert malheureusement à rien, excepté un ou deux ponts ici et là.

Toutefois au milieu de cette simplicité enfantine, quelques fulgurances sont présentes. Grâce aux pièces (appelées « tenons » dans le jeu) récoltées au fil de l’aventure, vous aurez la possibilité d’accéder à un arbre de compétences commun aux quatre aventuriers contrôlables. Vous aurez la possibilité de gagner plus d’XP en tuant des ennemis avec les gadgets, d’avoir des effets élémentaires qui durent plus longtemps, de débuter une mission avec une arme rare aléatoire… Cet arbre est un petit plus non négligeable pour tout ceux souhaitant continuer l’aventure même après avoir terminé la campagne.

Une expérience malheureusement trop courte

Lego Horizon Adventures est divisé en 5 chapitres, chacun cloisonné en 5 missions. Sans compter les petites cut-scenes, chaque mission prendra environ entre 5 et 10 minutes de votre temps. En prenant votre temps, vous aurez besoin d’environ 1 heure pour achever l’un des chapitres. En 5 heures vous toucherez au but et vous aurez terminé votre promenade dans le monde Lego d’Horizon.

Toutefois, le jeu vous permet de revenir dans les missions déjà accomplies pour chasser de puissants boss vous permettant alors de récolter plus de pièces et d’XP pour vos personnages mais également les fameuses briques rouges. Et une fois les 5 missions refaites pour l’obtention des petits carrés rouges, le jeu vous ouvrira la zone du chapitre sous la forme d’un petit monde ouvert où de nombreuses vagues d’ennemis seront présentes.

En fin de compte, peu ou pas de choses à se mettre sous la dent. Sauf pour deux catégories de joueurs : les plus jeunes qui seront heureux de combattre les puissantes machines du futur toutes de Lego faites, et les complétistes chasseurs de trophées. Pour les plus fans d’entre vous des jeux Lego, les allers-retours incessants ne seront pas des plus pénibles. Mais en l’état le jeu ne propose pas suffisamment d’activités pour justifier un achat de la part des joueurs à la recherche d’un grande expérience d’action/plateforme.

Lego Horizon Adventures est une expérience plus que sympathique dans le monde post-apocalyptique d’Aloy. La réécriture est rafraîchissante, l’humour parfaitement dosé et les graphismes sont magnifiques. Néanmoins, avec un gameplay trop simplifié pour convenir au plus grand nombre et une durée de vie assez maigre, le jeu se destine très clairement à un jeune public. Dans l’état, est-ce que le jeu peut se permettre d’être proposé à un tel prix ? Peut-être pas.

Malgré tout la balade proposée par Guerrilla Games et Studio Gobo aura su nous séduire et nous sommes curieux de savoir quel prochain succès du jeu vidéo passera entre les mains sans doigts de nos figurines préférées.