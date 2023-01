LEGO Ideas – Le royaume d’Hyrule (Zelda) bientôt sur le marché ?

La franchise à succès LEGO a toujours su se réinventer en explorant une foultitude d’univers différents dans le but de proposer toujours plus d’aventures et de constructions. Star Wars, Disney, Harry Potter, Jurassic World, Marvel, Minecraft ou encore Avatar, tous y sont passés ! Sans compter les créations originales LEGO City et LEGO Ninjago, il y a toujours eu chez LEGO cet aspect créatif et imaginaire que l’on apprécie tant. Malgré les tonnes de propositions faites par le roi de la brique, les fans veulent toujours en voir plus.

C’est pourquoi la plateforme LEGO Ideas a été créée. En effet, elle est l’occasion pour tous les constructeurs aguerris de publier leurs propres modèles LEGO afin de les soumettre à la marque, et avoir la chance unique de voir leurs constructions sur le marché. Ainsi, nous avons déjà pu voir les univers de Wall-E, d’Adventure Time ou encore de Ghostbusters dans nos grandes surfaces. C’est pourquoi cette année d’autres génies de la brique ont tenté leur chance, dont LEGOverwatch, un membre de LEGO Ideas, qui propose de nous emmener à Hyrule avec sa première construction.

En effet, le créateur a voulu s’inspirer du jeu à succès Zelda: Breath of the wild en reproduisant le Temple du Temps, un lieu emblématique au sein de l’open-world. C’est le 19 juillet 2022 que ce fan a décidé de soumettre son œuvre sur la plateforme, et ce dernier a gagné plus de 100 supporters le même jour. C’est seulement le 27 septembre dernier qu’il avait réussi à remporter les 10 000 votes nécessaires pour que son idée puisse passer à la phase d’examen. Et c’est amplement mérité, l’ensemble est vraiment réussi, on croirait presque que la construction vient de LEGO eux-mêmes ! Les fans des aventures de Link sauront reconnaître sans effort ce lieu on ne peut plus populaire.

Et tout a été reproduit dans les moindres détails. On reconnaîtra notamment le clin d’œil à la licence avec le symbole de la triforce sur le haut de l’entrée du temple, ainsi que la statue à l’intérieur du bâtiment. Et même pour aller au-delà du temple en lui-même, LEGOverwatch a pensé à tout ! En effet, le fan à l’origine de cette reproduction est même parvenu à recréer les personnages du jeu. Ainsi, nous retrouvons Link, équipé de divers accessoires bien connus, accompagné par Roham Bosphoramus Hyrule, dernier roi d’Hyrule. Et pour pimenter le tout, le créateur n’a pas manqué d’ajouter un des célèbres monstres du jeu, le bokoblin.

Cependant, il semblerait que produire ce genre de construction n’est pas chose aisée. Le créateur s’est d’ailleurs livré sur les difficultés rencontrées à la réalisation du temple et sur la façon dont il voit l’avenir :

« Link était incroyablement difficile à faire. Pour sa tunique, je passais devant son torse et à mi-chemin le long de ses jambes. Au lieu de cheveux, je lui ai donné la capuche hylienne qui est couramment portée dans le jeu. Ses accessoires sont un bouclier hylien, l’épée maîtresse et une ardoise sheikah. La construction était la première fois dans une version que j’ai faite où je m’inquiétais de la texture. J’ai tordu des briques à gauche et à droite, filé des carreaux de quart de 1×1 et incliné des plaques dans différentes directions pour obtenir l’effet désiré. C’est ma première construction et je prévois d’en faire beaucoup d’autres comme ça à l’avenir. »

Toujours est-il qu’il a réussi à se trouver une place parmi les 35 projets sélectionnés sur la plateforme par les fans de la marque, reste à voir si nous pourrons mettre la main sur cette jolie reproduction un jour. Nous n’avons plus qu’à attendre le mois de mai afin de savoir si Link a réussi à se hisser en tête de lice !