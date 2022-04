Un musée éphémère LEGO Star Wars à Paris pour le Star Wars Day

La relation entre la Warner Bros Interactive Entertainment et la marque LEGO est au beau fixe avec dernièrement la sortie du sympathique LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur à peu près toutes les machines récentes. Ce dernier titre qui nous permet de revivre, à la sauce Lego, les aventures des neuf films principaux est le meilleur lancement pour un jeu de la licence avec déjà plus de 3,2 millions de ventes à travers le monde. Il n’est donc pas très surprenant que ce partenariat se développe encore plus.

Et quel meilleur moment que le 4 mai pour organiser le prochain coup de communication ? C’est en effet à cette date (May the fourth dans la langue de Shakespeare) que chaque année, tous les fans à travers le globe crient leur amour pour cette saga mythique. Cette fois, en partenariat avec Xbox et à quelques pas du LEGO Store de Châtelet-les-Halles à Paris, un musée éphémère spécialement conçu pour l’occasion pourra être visité uniquement à cette date de 11h à 20h.

Dans ce musée éphémère LEGO Star Wars, de nombreuses sculptures uniques en petites briques seront exposées, avec notamment un vaisseau X-Wing en taille XXL et de nombreuses autres créations, des tableaux et des dioramas. Une Xbox Series S d’une hauteur de 3 mètres sera aussi créée pour l’occasion. Et bien évidement, de nombreuses consoles seront à disposition des visiteurs pour découvrir le dernier LEGO Star Wars. Nul doute que de nombreuses autres surprises et différents concours sur place seront également de la partie.

Pour cette journée spéciale, bien d’autres événements seront mis en place, avec très probablement de nombreuses promotions sur les produits Star Wars. Xbox France nous conseille également de rester attentif à son compte twitter afin d’avoir de plus amples informations quant aux célébrations qui nous seront réservées pour ce jour.