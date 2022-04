Star Wars – Un nouveau projet annoncé par Skydance New Media

S’il y a bien une licence de la culture populaire qui a encore des idées à revendre, c’est Star Wars. La saga ne cesse d’inspirer l’industrie du divertissement : films, comics, jouets et jeux vidéo. Parmi les nombreux projets annoncés, un petit nouveau compte bien faire parler de lui, et spoiler : il est supervisé par Amy Hennig. Actuellement, on dénombre pas moins de huit projets en cours de développement dans divers studios : Eclipse de Quantic Dream, un open-world de Massive Interactive, les trois jeux de Respawn Entertainment dont Fallen Order 2 et bien d’autres encore, sans compter les très (très) nombreux titres déjà sortis comme Lego Star Wars tout récemment.

Annoncer un nouveau projet parmi une myriade déjà existants ou en cours de développement signifie devoir tirer son épingle du jeu. Pour cela, le studio Skydance New Media compte bien sur Amy Hennig, présidente du studio et scénariste des trois premiers Uncharted et du très attendu Forspoken, rien que ça ! Au-delà de son talent d’écriture, cette dernière mise également sur sa précédente expérience qui, même si elle s’est soldée par un échec, lui a permis d’apprendre sans doute un certain nombre de choses et donc d’avoir toutes les clés en main pour mener ce projet.

Ce projet est d’ailleurs une sorte de « Revanche d’Amy Hennig » puisqu’elle a travaillé sur le regretté Project Ragtag entrepris par les développeurs de Visceral Games, les papas de la série Dead Space. En 2013, Disney réalise un partenariat avec Electronic Arts pour développer les futures productions vidéoludiques Star Wars. L’éditeur américain démarre donc le développement de deux projets. Le premier est Star Wars: Battlefront, sorti en 2015 par DICE, et le second, le fameux Project Ragtag, ne verra jamais le jour puisque Visceral Games fermera ses portes en 2017, abandonnant donc l’espoir que ce mystérieux projet sorte un jour.

Amy Hennig n’en démord donc pas et annonce avoir réalisé un partenariat avec Lucasfilm Games. Tout comme le Project Ragtag, ce dernier sera un jeu d’action-aventure rythmé par de nombreuses cinématiques.

Nous savons d’ores et déjà que ce nouveau jeu proposera aux fans de l’univers de découvrir une toute nouvelle aventure. Peut-être une épopée à l’ère de la Haute-République ? Bon nombre de titres ont fait quasiment le tour de l’ère impériale. Ce serait également l’occasion de proposer un titre en cohérence avec le projet de Quantic Dream qui se déroulera pendant la Haute-République. L’univers et le lore de Star Wars sont denses, profonds et doivent rester cohérents. Si certaines personnes peuvent faire une overdose, d’autres sont enthousiastes à l’idée de mettre les mains sur un nouveau projet. Qui sait, nous aurons peut-être bientôt un metaverse pour regrouper tout ce joli monde ?