À côté de Star Wars, Quantic Dreams travaillerait sur un deuxième jeu

C’est la rumeur du moment, et on la doit à un «insider», le journaliste indépendant Tom Henderson, qui a évoqué sur Twitter les chantiers de chez Quantic Dreams. On sait que les studios de David Cage travaillent en ce moment sur un gros projet dans l’univers de Star Wars. Trop gros pour eux, diront certains. Il se dit en effet que le moteur maison ne serait pas suffisamment puissant pour répondre aux besoins du jeu, intitulé Star Wars Eclipse. Ainsi, Quantic Dreams développerait pour l’occasion un tout nouveau moteur 3D, chantier pour lequel la société cherche à recruter en nombre (plus de soixante postes sont aujourd’hui à pourvoir chez Qantic Dreams Paris).

Mais ce n’est pas là la nouvelle information qui circule. À côté de ce projet Star Wars à plutôt long terme, Quantic Dreams travaillerait à un second jeu, qui pourrait sortir avant Eclipse. D’après Tom Henderson, le jeu se présenterait sous le titre provisoire Dreamland et serait basé sur la démo «The Dark Sorcerer» de 2013. Quantic avait en effet publié une démo technique aux allures de court-métrage sur PS4, lors de l’E3 2013. La vidéo commençait comme une histoire située dans un monde médiéval fantastique et mettant en scène un sorcier et un gobelin, avant de rapidement s’interrompre pour révéler qu’il s’agissait en fait d’un plateau de tournage avec caméras et fond vert. Petit twist et ressort comique : le gobelin est bien un gobelin, et pas du tout un effet spécial !

C’est dans cet univers parodique que se déroulerait ce jeu mystère. Tom Henderson ne nous en dit pas beaucoup plus sur le titre, si ce n’est que ce serait un jeu AAA développé à Paris. Le projet serait aussi plus avancé que Star Wars Eclipse, et devrait ainsi sortir avant. D’ailleurs, et même si ce détail pourrait changer à l’avenir, ce serait pour le moment un titre cross-gen, ce qui est logique quand on pense que la démo de 2013 tournait sur PlayStation 4.

On peut rester un peu sceptique face à ces rumeurs, qui ne sont encore rien d’autre que des rumeurs, mais on peut aussi se souvenir qu’avant de devenir un vrai jeu, Detroit: Become Human était apparu une première fois sous la forme de la démo technique « Kara »…