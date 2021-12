Game Awards 2021 – Le phénomène Star Wars Eclipse

Il y a quelque temps, nous vous avions fait part d’une folle rumeur lancée par Gautoz, un ancien journaliste de Gamekult, concernant un prochain titre Star Wars développé par le studio français Quantic Dream. Nous vous disions également que les Game Awards 2021 seraient l’occasion pour ce mystérieux jeu de se dévoiler. C’est donc pendant la cérémonie des Game Awards 2021 qui s’est tenue le 9 décembre que le futur projet de Quantic Dream en collaboration avec Lucasfilm Games s’est dévoilé au travers d’un magnifique trailer. Le projet s’intitule donc bien Star Wars Eclipse et est actuellement toujours en cours de développement.

Le trailer rend tout de suite hommage au lore de Star Wars sur un fond de percussions. Il nous plonge dans un univers que l’on ne connaît que trop bien avec des créatures d’ethnies différentes, des combats aux sabres laser et bien sûr des combats intergalactiques. Il commence et finit par une éclipse solaire qui nous apparaît comme un clin d’œil évident au titre du jeu.

Star Wars Eclipse serait donc le premier jeu se déroulant dans une région inexplorée de la Bordure Extérieure, durant l’ère de la Haute République, une période où l’Ordre Jedi a instauré son rôle de gardien de la paix et de la justice au sein de la Galaxie. Elle se déroule environ deux cents ans avant les événements du film La Menace Fantôme.

Quantic Dream y apportera toute son expertise en matière de narration à embranchements, et entend surpasser ce qui fait déjà la réputation de ses productions. – Communiqué de presse officiel

Si pour le moment, nous n’avons pas davantage d’informations, le trailer arrive quand même à créer la sensation et à générer de l’attente autour de ce projet hors-norme. D’autant plus lorsque l’on sait que c’est Quantic Dreams qui travaille sur ce titre. On connaît le studio français pour son savoir-faire en termes de narration à embranchements. Nous savons d’ores et déjà que les choix seront au cœur de l’expérience et qu’ils auront un impact important sur le déroulement de l’histoire à l’image des titres majeurs du studio. Les personnages auront leurs propres capacités avec chacun un rôle à jouer au cœur d’histoires inédites. Reste à voir si le jeu mêlera récits et combats ou s’il se concentrera uniquement sur la narration.

Pour l’instant, nous n’avons aucune date à vous communiquer, et nous ne savons pas sur quels supports sortira le jeu. Patients, vous devez être, jeunes Padawans !