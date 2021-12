Game Awards 2021 – And the winner is…

Durant cette nuit du 9 au 10 décembre se sont tenus les Game Awards 2021, la grande cérémonie récompensant les acteurs du jeu vidéo qui ont marqué l’année. Une année plutôt contrastée en termes de sortie avec moults reports à 2022 et au delà, souvent dus à la pandémie mondiale. Il n’en reste pas moins que plusieurs titres de grande qualité nous ont été proposés au fil des mois et bon nombre d’entre eux ont eu droit à leur moment durant ces 3 heures, à commencer par Halo Infinite élu jeu de l’année par les joueurs en amont de l’événement, et qui succède à Ghost of Tsushima.

Ces Game Awards 2021 on décidé de frapper fort dès le début. Juan Carlo Esposito, mémorable dans la série Breaking Bad et jouant le rôle de l’antagoniste principal dans Far Cry 6 remet le premier prix de la soirée à Mike et Josh Grier, fondateurs d’Ember Lab. Kena: Bridge of Spirits est en effet élu meilleur jeu indépendant de 2021. Une récompense largement mérité tant ce titre est une véritable petite pépite vidéoludique à la direction artistique de haute volée.

Et puisqu’on aborde ce sujet de la direction artistique, Deathloop en a été le représentant privilégié lors de ces Game Awards 2021 puisque c’est lui qui remporte la précieuse statuette. Arkane en profite même pour rafler en plus le prix de la meilleure direction de jeu, signée par Dinga Bakaba récemment promu directeur du studio lyonnais suite au départ de Romuald Capron.

Housemarque, grace à Returnal, a aussi eu droit à son moment dans la catégorie meilleur jeu d’action. Ce TPS / Rogue Lite sorti en exclusivité sur PS5 en avril dernier a en plus reçu une très belle mise à jour récemment ajoutant notamment la possibilité de suspendre sa session de jeu sans pour autant en perdre la progression, comme c’était le cas jusque là. Une bonne excuse pour (re)tenter l’expérience si vous êtes passés à coté.

Dans une catégorie un peu similaire, à savoir le meilleur jeu d’action-aventure, c’est cette fois du coté de Nintendo et Mercury Steam que les projecteurs étaient braqués. Metroid Dread mérite selon nous cette récompense tant ses qualités sont nombreuses, comme son level design, la fluidité de son gameplay et ses boss excellemment bien réalisés. Une très belle pioche pour la Nintendo Switch en cette fin d’année.

Parmi les principales autres récompenses remises aux Game Awards 2021, on pourra citer le superbe Tales of Arise qui a sans surprise été élu meilleur jeu de rôle ou Nier Replicant ver. 1.22474487139 dont les compositions ont été saluées au travers du prix des meilleures musiques. Coté narration, c’est le surprenant Marvel’s Guardians of the Galaxy qui a été mis à l’honneur. Le jeu d’Eidos Montréal bénéficie effectivement d’une écriture très soignée portée par une ambiance eighties bien sentie et par les nombreuses « punchlines » de l’ami Rocket.

Resident Evil Village gagne quant à lui la catégorie de la meilleure performance via le rôle de lady Dimitrescu interprété par Maggie Robertson. Bien que finalement assez peu présente dans le jeu, elle a su le marquer de son empreinte, bien aidé en cela par la communication de Capcom très centrée sur la géante suceuse de sang.

Une année bien plus homogène pour ces Games Awards 2021, surtout si on la compare à la cérémonie de l’an dernier durant laquelle The Last of Us part 2 avait monopolisé la plupart des premières places dans chacune des catégories dans lesquelles il apparaissait, et notamment celle très convoitée du jeu de l’année. Et bien cette fois, en plus d’avoir damé la pion à Nintendo en remportant le prix du meilleur jeu familial et du meilleur jeu multijoueur, c’est It Takes Two qui repars avec la couronne suprême. Il surpasse ainsi les autres nommés que sont Ratchet & Clank: Rift Apart, Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2 et Resident Evil Village.

Bravo à Josef Fares et aux équipes d’Hazelight Studio qui nous ont concocté une expérience incroyablement rafraichissante, pleine d’idées et de bonne humeur qui font du bien en ces périodes compliquées. Si vous ne l’avez toujours pas essayé, nous ne saurons que trop vous conseiller de vous trouver un partenaire de jeu et de vous lancer dans cette aventure, vous ne serez pas déçu.