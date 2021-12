Game Awards 2021 – DC présente deux trailers et un jeu surprise !

Durant la cérémonie des Game Awards 2021, nous avons pu découvrir une multitude de nouveaux trailers. Parmi ces derniers, l’univers DC aura capté l’audience au travers d’une vidéo dévoilant le gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League, mais également avec une grosse surprise que personne n’avait vu venir. En effet, un jeu Wonder Woman a été officialisé avec aux commandes Monolith Productions.

Nous sommes nombreux à attendre Suicide Squad: Kill the Justice League depuis son annonce au DC Fandome 2020. Ainsi, le nouveau trailer dévoilé nous aura permis de découvrir pour la première fois des images de gameplay. Développé par Rocksteady Studios, le jeu porte un nom pour le moins évocateur puisque les super vilains devront venir à bout des héros de la Justice League sous l’emprise de Brainiac.

Ainsi, nous devrions retrouver des mécaniques de gameplay similaires à la série des Batman: Arkham dans un monde ouvert situé dans Metropolis. De plus, chaque membres de la Suicide Squad disposera de ses propres capacités et attaques pour tenir tête à nos héros préférés. Pour le moment, pas plus de nouvelles concernant la date de sortie mis à part un vague 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

La deuxième représentante de DC Comics lors de la cérémonie est pour le moins inattendue. En effet, rien ne laissait présager un jeu centré sur la super-héroïne amazone. C’est pourquoi le court trailer de Wonder Woman aura créé la surprise. Pour le moment, la vidéo ne dévoile aucune information mis à part le design du personnage principal armé de son fameux Lasso de la Vérité.

Également, le titre sera développé par Monolith Productions, l’équipe à l’origine des titres L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre. Cette information pourrait nous orienter sur le genre du titre qui pourrait disposer du même système de combat et pourquoi pas du système de Nemesis breveté par le studio, même si on imagine mal comment il pourrait être introduit dans le jeu. À l’heure actuelle, aucune fenêtre de sortie ni plateforme n’a été annoncée lors des Game Awards 2021. Cependant, vous pouvez retrouver le trailer d’annonce juste ici.