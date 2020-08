Qui sont les “héros” de Suicide Squad: Kill the Justice League ?

Samedi dernier, lors d’un DC Fandome de qualité, est tombé le premier trailer de Suicide Squad: Kill the Justice League. Développé par Rocksteady, véritable maître du Batverse, le jeu nous permettra d’enfiler le costume des anti-héros que sont les membres de cette unité de choc. Et évidemment, pour le grand public peu habitués aux comics, petit retour sur les différents personnages que vous pourrez retrouver dans ce prochain titre.

Captain Boomerang

Comme souvent dans les comics, de nombreux personnages enfilent le même costume afin d’être cohérent avec la timeline de l’oeuvre. Dans le cas présent, nous avons deux personnes qui ont incarné Captain Boomerang, le super-vilain venu tout droit d’Australie : George “Digger” Harkness premier du nom, et son fils Owen Mercer. Nous allons surtout nous intéresser à ce dernier, car il semblerait que ce soit à lui que nous aurons à faire dans le jeu.

Owen Mercer est donc le fils de Digger, et a pour mère Meloni Thawne, la mère de Bart Allen (le petit fils de Barry Allen, Flash). Une ascendance assez particulière pour un “super-vilain” pas si vilain que ça, lui qui naviguera entre deux eaux au gré des comics, s’alliant pendant un temps avec Captain Cold, puis avec Tim Drake (un Robin parmi tant d’autres). Il ira même jusqu’à flirter avec Supergirl.

Mais ce qui nous intéresse, c’est son affiliation au Suicide Squad, dont il est un des piliers depuis qu’il l’a rejoint durant la période “Renaissance” des comics. Et parmi ses plus hauts fait d’armes, on retrouve l’affrontement avec Black Adam (que vous retrouverez bientôt au cinéma avec Dwayne Johnson dans le rôle titre).

Côté pouvoirs, on navigue aussi entre deux eaux, entre d’un côté le talent d’Owen pour le maniement des boomerangs qu’il possède en différente version (électrifié, rempli de gaz, etc…) et de l’autre un “super-pouvoir” se manifestant assez involontairement et qui lui permet de franchir le mur du son, notamment pour rattraper ses boomerangs.

King Shark

Préparez vous, car on attaque avec King Shark une origin story des plus classieuses. Nanaue (car tel est son vrai nom) n’est autre que le fils “du Roi de tous les Requins” connu aussi sous le nom de Shark God. Et comme tous les requins, King Shark, il aime bien la chair humaine, n’hésitant pas d’ailleurs à boulotter le bras droit de sa mère par faim. Un personnage bestial donc, mais qui conserve toutes les facultés mentales d’un être humain, le rendant encore plus dangereux.

Régulièrement opposé aux héros DC (Superboy, Aquaman) King Shark prend tannée sur tannée, ce qui lui vaut une place dans le fameux Suicide Squad. Il est d’ailleurs assez craint au sein de ce dernier, notamment suite au repas réalisé à base de Yo-Yo, l’un de ses partenaires.

Pour ce qui est des pouvoirs, vous imaginez sans trop de peine que le Sharky nage à vive allure et peu respirer sous l’eau. De plus, il possède une force surhumaine, et son apparence assez évidente de requin montre sans peine sa faculté à broyer des bras. Cerise sur le gâteau, le bougre peut aussi régénérer ses tissus en cas de blessures.

Deadshot

On attaque ici l’un des vétérans de cette équipe de choc avec le tireur le plus précis du DC Universe, le bien nommé Deadshot. Floyd Lawton de son vrai nom, est un super criminel avec une vraie profondeur, qui fait de lui un personnage à part dans l’univers DC. Fils d’un père violent, Floyd assista a une énième violente scène où ce dernier battait son frère (qu’il idolâtre) et décida de le refroidir à coup de chevrotine. Malheureusement un coup du sort fera que la balle atteindra son frère, plongeant dès lors le jeune Floyd dans un cercle vicieux dont il ne ressortira jamais.

Un trauma d’enfance qui fera de Deadshot un personnage à part, ce dernier n’ayant que faire de la mort, tant qu’elle est spectaculaire. Une tendance suicidaire qui s’explique par la confiance qu’il a en ses capacités, mais aussi dans cette sensation permanente qu’il a d’avoir tout perdu. En effet, les raisons de vivre qu’il pouvait avoir ont toutes disparues les unes après les autres, comme par exemple ses 3 enfants.

Mais s’il y a bien un point pour lequel Deadshot excelle, c’est sa capacité à toujours viser juste sa cible (bon, sauf Batman, évidemment). Il est d’ailleurs assez fier de ne jamais gaspiller de munitions tant il est doué dans son art. Un talent incroyable donc, qui, combiné à son jusqu’au-boutisme, font de lui un ennemi des plus dangereux.

Harley Quinn

Est il encore nécessaire de la présenter ? Égérie du féminisme à la sauce DC, Harleen Quinzel de son vrai nom, est l’un des rares personnages d’ici à ne pas avoir fait sa 1ère apparition dans un comic. En effet, la chère et pas si tendre du Joker a vu le jour dans la série animée Batman de 1992 (celle avec le générique canon là). Si le personnage a depuis toujours été incorporé dans le lore Batmanesque, ce n’est que très récemment que la côté du personnage a explosé auprès du grand public.

En effet, depuis l’intronisation de Margot Robbie dans le rôle titre, Harley Queen s’est fait une place de choix dans le coeur des fans. Une place aussi visible financièrement parlant, puisque la super vilaine est le 3ème personnage le plus rentable de DC derrière Batman et Superman, et surtout devant Wonder Woman.

Outre le fait d’être complètement fracassée du bulbe suite à sa relation avec le Joker, Harley possède une super-force grâce à Poison Ivy sa nouvelle compagne. Ajoutons à cela un sens de la moral plus que douteux et une batte de baseball bien lourde, et nous avons ici un cocktail des plus explosifs.

Bien entendu, nous pouvons espérer rencontrer ou contrôler d’autres membres du Suicide Squad tels que Diablo ou Dr Light. Néanmoins, il faudra attendre un peu avant d’en savoir plus.