Suicide Squad: Kill the Justice League annoncé lors du DC FanDome

C’est durant la conférence DC FanDome, qui s’est déroulée hier, que Warner Bros. Interactive Entertainment et Rocksteady Studios ont officiellement annoncé le jeu Suicide Squad: Kill the Justice League sur PS5, Xbox Series X et PC.

Petite piqûre de rappel pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore le Suicide Squad. Il s’agit d’un groupe de super-vilains enrôlés de force par le gouvernement pour mener à bien des missions extrêmement dangereuses, des missions suicides. Il s’agit d’une licence très importante pour DC Comics dans laquelle on retrouve des personnages comme Harley Quinn, Deadshot ou encore Deathstroke. Après un accueil mitigé au cinéma en 2016, le Suicide Squad nous revient à travers un jeu vidéo cette fois-ci.

Suicide Squad: Kill the Justice League est un action-adventure shooter à la troisième personne dans un monde ouvert. Développé par Rocksteady, le studio derrière la licence Batman: Arkham Serie, le jeu prendra place à Metropolis et le joueur pourra y incarner Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ainsi que King Shark et il sera possible d’y mener des missions en solo mais aussi en co-op en ligne. Et comme son nom l’indique, la bande de super-méchants n’aura d’autres choix que de sauver la terre et de détruire la Ligue des Justiciers à travers une toute nouvelle histoire encore jamais vue dans le comics ou au cinéma.

Après le succès des jeux Batman développés par Rocksteady et leur talent pour développer les personnages, c’est une très bonne nouvelle pour les fans qui attendent depuis longtemps une bonne adaptation de la célèbre licence de DC Comics. Les annonces de Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights sont importantes puisque qu’elles viennent enrichir le catalogue du DC Universe face aux grosses sorties de Marvel déjà annoncées.

Pour rejoindre l’escadron suicide il faudra être patient puisque Suicide Squad: Kill the Justice League est prévu pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X.