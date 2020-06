Rocksteady a eu le feu vert pour un jeu Suicide Squad

Rocksteady, c’est un peu le tonton rock’n roll à Noël, on ne sait jamais avec quoi on va se retrouver, mais on est certain de repartir avec la banane aux lèvres. En effet, le studio connu pour ses jeux DC déjà cultes a annoncé avoir un autre projet dans l’ombre, qui pour une fois, que cela soit dans l’ombre ou dans le réel, ne porterait pas sur Batman. Si beaucoup de rumeurs souvent infondées ont circulé sur une possible adaptation toute en manette de Superman, selon une récente révélation d’une journaliste nous pourrions nous retrouver en fait avec un jeu Suicide Squad.

Pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants (pour les plus anglophones d’entre vous) nous vous invitons à regarder la vidéo de Kinda Funny Games dans laquelle on retrouve une interview avec la journaliste de GameInformer Imra Khan qui révèle que Rocksteady a reçu le feu vert pour un jeu Suicide Squad.

Comme vous pourrez le voir, Imra Khan souligne cependant que les informations qu’elle partage étaient vraies en 2018. En ce sens, il n’est pas exclu que, ces dernières années, la situation ait pu changer pour Rocksteady au niveau opérationnel, mais au moins, à cette époque, il n’y avait ni de Justice League ni de Superman dans les cartons, mais tout simplement un jeu Suicide Squad. De ce fait, les participants du podcast se risquent à commenter un éventuel modèle économique pour ce jeu qui s’approcherait du jeu service, ce qui impliquerait qu’il pourrait s’agit d’un projet qui, s’il devait voir le jour, le ferait avec l’intention de rester à long terme.

L’existence d’un jeu vidéo Suicide Squad est-elle toujours d’actualité en 2020 ? La question trouvera vite réponse via, notamment, le DC FanDome récemment annoncé, ce dernier étant un événement dédié à la com’ de projets DC, quels qu’ils soient, incluant donc… les jeux vidéo, avec qui sait, peut-être aussi une nouvelle révélation sur un autre jeu DC en cours de développement incluant cette fois-ci le Chevalier Noir.