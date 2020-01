Un jeu Superman d’envergure exclusif à Microsoft ?

Passons à la vision laser les raisons pour lesquelles un jeu Superman arriverait sur Xbox One.

Les Xbox Series X et PlayStation 5, porte d’entrée de la prochaine génération de consoles, arriveront officiellement à la fin de 2020. Avec ces plateformes, nous espérons avoir une sélection intéressante de nouveaux jeux, exclu ou pas. Aujourd’hui, une “fuite” de NeoGAF a focalisé toute l’attention sur la Xbox, car avec l’arrivée “imminente” de leur nouvelle console, ils auraient obtenu une autorisation exclusive de développer un jeu Superman.

Cette possibilité est née de l’utilisateur OsirisBlack, qui, interrogé sur les exclusivités de Microsoft pour des tiers – y compris des exclusivités temporaires -, a commencé à publier des vidéos de bandes sonores, parmi lesquelles les OST de Killer Instinct, 28 semaines plus tard, la chanson Berserkir de Danheim et, enfin, un morceau de la bande sonore de Hans Zimmer pour le film de “The Man of Steel” – c’est-à-dire Superman. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une fuite, nous ne pouvons encore rien tenir pour acquis, mais l’utilisateur en question – précisent-ils dans Comicbook – a de bons antécédents.

De plus, nous ne pouvons pas oublier que depuis longtemps, on spécule sur le fait que Rocksteady, le développeur qui a travaillé sur Batman: Arkham Knight, serait en train de développer un nouveau titre dans l’univers de DC, et qu’il a généralement ciblé Superman. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que la même étude a nié un tel point il y a quelques mois. De même, la tentative de création d’un tel jeu par la Warner Bros. a été mise en lumière, de sorte qu’une chose semble certaine à ce stade : un jeu vidéo Man of Steel sera inévitable.

En fin de compte, nous nous souviendrons que nombre de ces doutes seront dissipés au cours de l’E3 2020. Cela est principalement dû au fait que l’absence de communication chez PlayStation a entraîné un changement dans les plans de la stratégie de Microsoft. La société américaine a l’intention de tout mettre en œuvre pour participer à l’événement de Los Angeles.