Batman – Gotham Knights (enfin) officialisé par Warner !

Après pas mal de rumeurs et de fake leaks, après plusieurs mois de teasing en forme de chasse aux trésors à bases d’indices laissés sur les réseaux sociaux, Gotham Knights, l’héritier de la trilogie Arkham, a été officiellement dévoilé !

Comme prévu, c’est à l’occasion de la conférence online DC Fandome consacrée aux productions DC Comics (Batman, Superman, Wonder Woman & co.) que Warner Bros. Montréal a présenté les premières images de Gotham Knights, confirmant à peu près toutes les dernières rumeurs sur le jeu. Bien que Rocksteady ne soit pas au développement (occupé par un autre jeu DC), Gotham Knights prendra place juste après la fin du troisième épisode de la trilogie Arkham, Arkham Knight. Le Protocole Knightfall a été enclenché, Bruce Wayne est déclaré mort, Batman ne reviendra pas. Ce dernier a toutefois pris le temps d’envoyer un message à ses alliés avant de disparaître, leur demandant de prendre la relève.

Ce ne sera donc pas un, mais quatre héros que Gotham Knights nous proposera d’incarner, avec Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood. Il sera intéressant de voir comment ce dernier sera d’ailleurs introduit, puisque Red Hood est censé être le personnage par lequel Jason Todd, ex-Robin tabassé et laissé pour mort par le Joker, revient aux affaires. Or, dans Arkham Knight, le scénario prend quelques libertés avec la continuité des comic-books et transforme Red Hood en Gotham Knight… (Oui, pardon : Attention Spoilers ! Enfin… ça fait plus de cinq ans que le jeu est sorti maintenant… !)

La fin du trailer confirme ensuite les méchants de l’histoire : la Cour des Hiboux, une société secrète qui règne sur Gotham de façon souterraine, et dirige une armée d’assassins surentrainés, les Griffes, qui donneront sans aucun doute du fil à retordre aux héros de la Bat-Family. Les quelques images de gameplay qu’on croit apercevoir au sein du trailer nous laisse deviner un jeu dans la droite lignée de ses illustres prédécesseurs…

Sans date de sortie précise, le trailer nous apprend juste que le jeu est prévu pour 2021 pour PC et pour à la fois les consoles actuelles et next-gen. Gotham Knights n’est pas le seul jeu estampillé Batman qui devait être dévoilé lors du DC Fandome, puisqu’on attend maintenant les infos sur le Suicide Squad de Rocksteady…