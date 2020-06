DC Comics – Une série d’albums à tout petit prix pour préparer les prochains Rocksteady

Si vous suivez l’actu des jeux vidéo, vous avez sûrement entendu parler des bruits de couloirs concernant Rocksteady, le développeur de la trilogie Batman Arkham. Nous vous en parlions il y a quelques jours, l’équipe de développement travaillerait sur un nouveau projet, toujours dans l’univers DC Comics, mettant en scène non plus le Chevalier Noir, mais les anti-héros de la Suicide Squad.

Une info toujours non officielle, mais qui se confirme tout doucement avec cette fois des infos du site Eurogamer, qui a repéré l’achat de noms de domaine venant appuyer cette hypothèse. Cela ne met pas pour autant fin à la carrière de Batman chez Rocksteady, et l’épisode supposément rattaché à la Cour des Hiboux teasé depuis un (trop) long moment serait lui aussi toujours d’actualité. Parmi les noms de domaine tout récemment déposés, Eurogamer évoque également un GothamKnightsGame.com – dont le pluriel viendrait ajouter du grain à moudre aux théories qui mettent la Batman Family au complet à l’affiche du jeu.

Suicide Squad ? Batman Family ? Des Hiboux ? Si vous n’êtes que peu familiarisé avec cet univers, DC Comics vous propose des devoirs de vacances pour vous préparer à l’arrivée de ces jeux. Une série d’albums à tout petit prix fera en effet son apparition en libraire dès demain, 24 juin.

Dans la sélection particulièrement qualitative, on retrouve ainsi Batman : La Cour des Hiboux, un gros album qui reprend les tomes La Cour et La Nuit, de Scott Snyder et Greg Capullo – le duo le plus important sur Batman ces dernières années. Et concernant le Suicide Squad, on trouvera l’album Harley Quinn : Complètement Marteau, avec une Harleen Quinzel (son “vrai” nom) graphiquement inspirée de son personnage dans la trilogie Arkham.

Outre ces cahiers de vacances pour gamers, cette sélection estivale comprend quelques essentiels du Batverse et plus largement de chez DC comics, avec le Batman: White Knight de Sean Murphy ; Le Deuil de la Famille de la paire Snyder/Capullo (à ne pas confondre avec Un Deuil Dans la Famille, de Jim Starlin, qui voit mourir Jason Todd aux mains du Joker) ; Batman : Silence, un classique de Joseph Loeb et Jim Lee ; Le Chevalier Noir ; l’indispensable Wonder Woman : Année Un ; le culte Superman: Red Son, de Mark “Kick Ass” Millar, Dave Johnson et Grant Morrison ; le non moins culte Justice League: La Promesse ou encore les débuts d’Injustice avec Année Un.

Chaque album sera vendu au prix spécial de 4,90€ seulement ! À ce prix-là, on les a tous précommandés, quitte à avoir des doubles…!