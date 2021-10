Suicide Squad: Kill The Justice League se montre dans une bande-annonce de dingue(s)

Tout débute comme un hommage à Batman Arkham. Un panneau indique la direction de l’asile d’Arkham, et juste sous celui-ci, un second panneau précise « les auto-stoppeurs peuvent être des patients en fuite ». Des Hummers filent sur la route, comme la batmobile du Chevalier Noir dans l’introduction du cultissime Batman Arkham Asylum. Le studio Rocksteady sait comment caresser les fans dans le sens du poil. Il fallait au moins commencer par ça pour que les regards se tournent vers Suicide Squad: Kill The Justice League, leur prochain titre dans l’univers DC Comics.

Ici, pas d’encapé à l’horizon, en tout cas pas du côté des personnages principaux, puisque les premiers rôles ont été donnés à Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang et King Shark. Sous le commandement d’Amanda Waller, ceux-ci vont devoir collaborer au sein d’une Taskforce ayant pour but de rétamer les membres de la Justice League, sous l’emprise maléfique de Brainiac. Vous ne pensiez tout de même pas qu’on allait incarner de vrais méchants et vraiment tuer la Justice League, si ? La bande-annonce montre Superman, Green Lantern et Flash, possédés par l’ennemi emblématique de Superman, et prêts à en découdre avec la Suicide Squad.

Au programme, on attend donc de l’humour plus ou moins potache, un peu de gore, mais pas trop, une belle équipe de bras cassés avec pour tâche de sauver le monde, et on sent flotter au-dessus du jeu l’aura du Suicide Squad de James Gunn. On pourrait bien sûr déblatérer pendant des heures sur le fait que « ce n’est pas la vraie Suicide Squad », que celle-ci a l’air bien trop gentillette pour être véritablement badass, mais il faut avouer que ce trailer a tout de même réussi à éveiller notre curiosité.

Avec Rocksteady aux commandes, si le studio n’a pas perdu son « mojo », on peut s’attendre d’ores et déjà à un jeu au gameplay solide. Mais au-delà de cela, toute affirmation serait pure spéculation. Comment une équipe de quatre personnages sera-t-elle gérée in-game ? Y aura-t-il une alternance obligatoire entre les personnages ? Pourra-t-on en changer à la volée ? Et surtout, devra-t-on botter l’arrière-train moulé dans du lycra noir du Batman ? Les réponses à toutes ces questions arriveront courant 2022 sur PC et en exclusivité sur les consoles current-gen, PS5 et Xbox Series.