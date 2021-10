Gotham Knights – Contes et cauchemars pour les « enfants » de Batman

Inutile de tourner autour du pot, avec Gotham Knights, on est loin, très loin du ton pris par celui de Suicide Squad: Kill the Justice League. Et pourtant, hier, des points communs, ils en avaient ! Non seulement ils ont partagé l’affiche du DC Fandome, chacun héritant de quelques minutes pour présenter une bande-annonce inédite, mais chacun de ces vidéos offraient la parole au Pingouin (enfin, parole… dans le cas de celui de Suicide Squad…)… Mais les ressemblances s’arrêtent ici car, si le ton donné aux aventures de la « Task Force X » est léger en dépit des enjeux (on parle d’arrêter la Justice League quand même), celui de Gotham Knights est à l’image de la ville où l’action prend place.

Oui, ce trailer partage indéniablement la même froideur gothique que l’on attribue à Gotham City (et qui sied si naturellement à sa faune de chauve-souris et de pingouins), enfin, à la différence qu’il semble y faire bien plus froid… Un coup de Mister Freeze ? Non, s’il sera pourtant bien de la partie, c’est surtout que le Chevalier Noir et l’inspecteur Gordon ont arrêté le combat et reposent à présent dans un coffre, 6 pieds sous terre, laissant le contrôle de la ville aux protégés de l’homme chauve-souris mais également aux gangsters et à des mythes qui remontent du fond des âges.

Vous connaissez le prédateur naturel des chauves-souris ? Non, ce n’est pas le paysan affamé, il s’agit en fait des oiseaux de proie et plus particulièrement des chouettes. Mais puisque les anglais n’ont que « owl » pour « chouette » et « hibou », on va partir sur « hibou » (c’est plus cool). Apparu en 2011 pour la première fois dans l’arc DC Renaissance (dessiné par le talentueux Greg Capullo), la Cour des Hiboux est un groupe de décisionnaires caché dans les ombres de Gotham et qui, à l’abri des regards, la contrôle. Et, s’il est connu chez cette jumelle de New-York que ce réseau est un mythe, c’est pourtant loin d’être le cas, ce que s’apprête à découvrir les pupilles de feu Bruce Wayne dans Gotham Knights.

Et puisque nous jouons aujourd’hui sur le terrain des mythes et légendes, c’est tout naturellement un trailer onirique, entre rêve et cauchemar, que nous offre de découvrir aujourd’hui Warner Bros. Montreal (le studio derrière ce jeu mais aussi le médiocre Batman Arkham Origins), une bande-annonce de plus de 2 minutes consacrée à construire le mythe de la Cour mais également à nous présenter l’Ergot, le nom que portent ceux qui se salissent les mains pour elle et qui s’opposeront à vous dans le sauvetage de Gotham.

Faites-vous donc votre propre avis avec le trailer ci-dessous. Impatient ? Vous serez donc peut-être déçu d’apprendre que la date de sortie de Gotham Knights, repoussée plus tôt dans l’année de mars 2022 à un vague 2022, n’a toujours pas été confirmée. Il ne reste donc plus qu’à nous montrer patient avant de savoir quand nous y essayer sur PC, consoles PlayStation et Xbox.