Star Wars – Rumeurs autour du prochain jeu venu d’une galaxie lointaine

En septembre dernier, une folle rumeur a été lancée par Gautoz, un ancien journaliste de Gamekult, avant d’être soutenue par Kotaku et le journaliste Tom Henderson. D’après celle-ci, le studio français derrière Detroit Become Human, Quantic Dreams, plancherait sur un projet Star Wars. Si cette rumeur n’a toujours pas été confirmée, aujourd’hui, c’est Jeff Grubb dans son émission GrubbSnax diffusée sur la plateforme GiantBomb qui en dévoile davantage sur ce qu’il a pu entendre à propos de ce mystérieux projet. Selon lui, le jeu s’appellerait Star Wars: Eclipse, un titre qui intrigue.

Ce qui nous interroge encore est le contexte dans lequel ce jeu se déroulerait. En effet, d’après ce rapport, le projet prendrait place pendant l’ère de la Haute République, une période pour l’instant jamais traitée dans les jeux Star Wars. Cette période se déroule 200 ans avant les événements du film La Menace Fantôme. Durant cette ère, la République a atteint son apogée et l’Ordre Jedi a instauré son rôle de gardien de la paix et de la justice au sein de la Galaxie. Cette ère est une période d’expansion et d’exploration.

D’ailleurs, et selon Kotaku, le jeu pourrait contenir davantage d’action par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir dans les productions narratives de Quantic Dreams comme Heavy Rain ou encore Beyond: Two Souls. En plus d’adopter un gameplay plus traditionnel, le jeu pourrait inclure des éléments comme le monde ouvert et le multijoueur.

Depuis quelques mois, LucasArts développe du contenu pluri-média (livres, comics, la série The Acolyte) avec comme but de développer un nouvel univers autour de cette période. Il n’est donc pas anodin de voir émerger un jeu vidéo consacré également à cette période. D’après Jeff Grubb, le jeu pourrait être annoncé avant la fin de l’année :

« Le jeu Star Wars de Quantic Dream va être annoncé prochainement, probablement avant la fin de l’année. » – Jeff Grubb.

Même s’il est important de garder en tête que tout ceci n’est que des rumeurs, les Game Awards seront peut-être l’occasion pour Disney, qui organise justement un événement Star Wars intitulé Bring Home the Bounty, d’annoncer officiellement ce nouveau jeu. On se donne rendez-vous donc le 10 décembre prochain pour en apprendre davantage.