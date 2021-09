En attendant son remake, Star Wars: Knights of the Old Republic arrive sur Switch

L’un des plus grands RPG de tous les temps, celui qui a servi de base à Mass Effect, et qui est sans aucun doute possible l’une des meilleures adaptations de l’univers Star Wars en jeu vidéo est de retour. Doublement de retour même. En attendant son remake exclusif à la PlayStation 5 (prévu pour “quand ce sera prêt”), Star Wars: Knights of the Old Republic arrive sur l’hybride de Nintendo.

Double retour, et une excellente bonne nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch. En effet, Star Wars: KOTOR (pour les intimes) débarque pour la première fois sur une console de Big N. Jusqu’alors ce chef-d’œuvre du RPG, développé par BioWare, n’était sorti que sur Xbox (en 2003), puis sur PC. Puis une dizaine d’années plus tard, les sabres-lasers avaient fait chauffer les mobiles, iOs et Android, grâce à un portage réalisé par Aspyr, le studio qui est désormais en charge du remake de KOTOR, et du présent portage Switch.

Qu’on ne s’y trompe pas, il s’agira a priori d’un simple portage HD, donc le jeu restera identique à sa première mouture, avec un léger lifting histoire de moins accuser son âge. Pour l’instant, Aspyr n’a pas communiqué sur d’éventuels ajouts, et s’est juste fendu d’un communiqué très politiquement correct sur Twitter :

Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons proposer le jeu de rôle classique STAR WARS: Knights of the Old Republic, sur Nintendo Switch en novembre prochain !

Un grand merci à Nintendo America pour avoir présenté notre prochain jeu dans le Nintendo Direct d’aujourd’hui.

We’re thrilled to announce that we’ll be bringing the classic RPG, STAR WARS™: Knights of the Old Republic™, to Nintendo Switch this November!https://t.co/0zTgdSeEXK A huge thank you to @NintendoAmerica for showcasing our next game in today’s #NintendoDirect pic.twitter.com/BSJhTj2gLb — Aspyr (@AspyrMedia) September 23, 2021

De bien bonnes nouvelles, qui s’accompagnent cependant de plusieurs problèmes/questionnements. Tout d’abord, est-ce que l’adaptation de KOTOR 1er du nom sur Switch sera suivie par son illustre cadet, Knights of the Old Republic: the Sith Lords ? C’est en effet à prévoir en cas de succès de ce portage. Et quid d’une version PS4 ? Il serait de bon ton qu’Aspyr offre également aux possesseurs de consoles Sony la chance de pouvoir parcourir l’Ancienne République avec le futur remake…

Enfin, réflexions qui peuvent sembler futile mais pas tant que ça : les jeux originaux Knights of the Old Republic ont été officiellement rayés du canon de Star Wars après que Disney ait fait l’acquisition de la franchise. Cependant, certains signes indiquent que la maison de Mickey cherche à réintroduire en douce certains éléments dans l’histoire canonique de la franchise.

En 2017, la série animée Star Wars Rebels a fait référence à quelques éléments de l’intrigue de KOTOR, comme les guerres mandaloriennes et l’ancien temple Sith situé sur la planète Malachor. Une scène supprimée de la série Clone Wars (publiée par Everything Star Wars) aurait également faire apparaitre le seigneur Sith Dark Revan (issu de KOTOR) dans la saga. Enfin, le livre Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary contenait une référence à une légion Sith portant le nom de “Troisième Légion Revan”.

Des digressions de fanboy, mais qui amène à une véritable question : Aspyr et Disney souhaitent-ils remettre la franchise Knights of the Old Republic sur les rails, pour relancer une licence forte au sein de l’univers Star Wars ? Quelque soit la réponse, on pourra toujours profiter de KOTOR sur Nintendo Switch le 11 novembre 2021 au prix de 12.49€.