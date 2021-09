Nintendo Direct – Square Enix, l’éditeur tiers gagnant de cette édition ?

Quand on pense aux vieilles remarques qui collent à la peau de Nintendo, il y a toujours cette phrase qui résonne avec un écho lointain : “sur console Nintendo, on ne joue qu’à du Zelda ou du Mario”, le genre de remarque que les vieux de la vieille colportent toujours. En vrai, oui, c’est le cas. Faute au public, les jeux 1st party sont toujours en tête des charts sur les consoles du géant nippon et l’hybride ne fait pas exception.

Vérifiez vous-même, il faut un descendre un moment dans la liste des jeux les plus vendus du supports avant de tomber sur Minecraft ou Among Us. Et pourtant, la Switch propose bien plus que du Nintendo. Oui, la scène indépendante s’y montre déjà extrêmement active mais il serait idiot de ne pas noter les efforts des éditeurs tiers, ces derniers devant souvent laisser la vedette à Big N. Néanmoins, plutôt que de tourner le dos à la machine, certains éditeurs continuent de la soutenir comme l’a prouvé Square Enix lors du dernier Nintendo Direct.

Si naturellement Nintendo tenait le plus de place lors de cette présentation (notamment avec du Animal Crossing, du Hyrule Warriors, du Mario Party ou Mario Golf, …), le troisième plus gros éditeur japonais de jeux vidéo (après Big N et Bandai Namco) s’est illustré avec pas moins de quatre jeux issus de ses studios, un chiffre impressionnant qui inclue naturellement des jeux connus mais également quelques surprises.

Pour commencer, les dernières nouvelles de ce jeu n’étant plus trop fraîches (c’est le moins que l’on puisse dire), Square Enix prend le temps de revenir sur son jeu de stratégie en 2D-HD, le bizarrement nommé Triangle Strategy (anciennement intitulé Project Triangle Strategy ce qui laissait entendre que le nom n’était pas définitif…). Si on est certain que l’audace derrière ce changement de nom ne vous fera pas tomber de votre chaise, il faut reconnaître que l’offre reste séduisante, plus encore si on imagine qu’il s’agit du descendant spirituel de Tactics Ogre et Final Fantasy Tactics. Ce Nintendo Direct nous aura permis d’apprendre que le titre débarque le 4 mars sur Nintendo Switch.

Ensuite, une belle surprise : Actraiser Renaissance (tiens, une autre référence à ce YouTubeur ?). En effet, on l’a pas vu venir, l’éditeur nippon bricolait en secret un remake d’un des plus grands jeux de la Super Nintendo et il est sorti aujourd’hui. Comme à l’époque, il alternera des phases d’action (où vous incarnez un guerrier badass dans des phases de plateformes et de combats) et des phases de création (lors desquels vous bâtissez votre civilisation) mais en HD. Le titre ne se contente pas de faire du neuf avec du vieux et accueille aussi des niveaux inédits, des nouveaux boss, un royaume exclusif et même des versions remasterisés des chansons de la B.O. originale. Ceci dit, lui, vous pouvez le retrouver aussi sur PlayStation 4, PC et mobiles.

Plus léger à présent, Square Enix fait son retour sur les pistes avec un jeu de course : Chocobo GP. Oui, après Actraiser, ça doit filer des cheveux blancs à ceux qui se souviennent de Chocobo Racing… Mais soit, les Chocobo (et tout le casting des personnages mineurs de la saga Final Fantasy) reviennent dans un racing game qui rappelle furieusement Mario Kart. Enfin, on peut ramasser et cumuler des magilithes pour lancer des sorts, utiliser des talents propres à chaque personnage et affronter jusqu’à 64 adversaires à la fois sur Nintendo Switch. Il sera sur la ligne de départ courant 2022.

Enfin, nous vous avons gardé Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, le jeu le plus bizarre de la sélection de l’éditeur durant cette présentation. Le dernier projet de l’équipe derrière NieR est en fait un JDR largement inspiré par le format papier d’antan. Tout se déroule par le biais de cartes. Promenade sur la map ? Avec des cartes. Combat ? Avec des cartes. Pas très clair ? Pour nous non plus, mais vous pouvez vous en faire une idée plus claire en mettant sa version démo à l’essai, disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.

C’était un beau programme que nous a offert Square Enix lors de ce Nintendo Direct. Mettez en perspective avant de donner votre réponse puisqu’ils ont Dragon Quest XII, Final Fantasy XVI, la longue vie de FF XIV, le remake 2D-HD de Dragon Quest 3, Life is Strange Remastered Collection et bien d’autres sur le feu. On ne peut pas dire qu’ils chôment. Donc, permettez-nous d’affirmer que c’est un beau programme et nous sommes prêts à parier que la liste va s’allonger un peu plus dès la semaine prochaine avec le Tokyo Game Show.