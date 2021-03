Life is Strange Remastered Collection annoncé et daté par Square Enix

En 2015 sortait sur PlayStation 4, Xbox One et Pc le premier épisode d’un jeu qui allait devenir un réel phénomène par la suite. Développé par le studio français Dontnod, on parle ici, comme vous l’aurez surement deviné, de Life is Strange. En 2017 paraissait aussi son prequel, Before the Storm développé par Deck Nine Games, moins bon, mais globalement satisfaisant.

Alors pourquoi est-ce que l’on vous parle des aventures de Max Caulfield alors que Life is Strange: True Colors, troisième volet de la saga, vient d’être annoncé lors du Square Enix Presents ? Tout simplement parce qu’un certain Life is Strange Remastered Collection a aussi été dévoilé lors de cette événement par l’éditeur et sortira sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC, Google Stadia, ainsi que sur consoles ancienne génération.

Il offrira l’occasion aux joueurs de (re)découvrir cette épopée dans la ville d’Arcadia Bay avec des graphismes améliorés et des animations revues pour un meilleur rendu, plus proche des deuxième et troisième jeux en d’autres termes. La particularité de cette collection étant qu’elle sera dans un premier temps disponible via l’édition Définitive de Life is Strange: True Colors annoncée pour le 10 septembre, avant de sortie seule durant l’automne prochain.

Voici en détail ce qui nous attend :

Redécouvrez Life is Strange, le jeu récompensé aux BAFTA, en version superbement remastérisée avec graphismes refondus et animations sublimées grâce à la capture de mouvement. Incarnez Max Caulfield, photographe se découvrant la capacité de remonter le temps lorsqu’elle sauve sa meilleure amie Chloe Price d’une violente agression. Les deux jeunes filles enquêtent sur la mystérieuse disparition de leur camarade Rachel Amber et lèvent le voile sur la part d’ombre d’Arcadia Bay. Max, quant à elle, découvre que modifier le passé risque d’entraîner les pires catastrophes.

Enfin, nous vous laissons découvrir le trailer de ce Life is Strange Remastered Collection diffusé pour l’occasion lors du Square Enix Presents.