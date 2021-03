Life is strange: True colors – Annonces, date de sortie, tout ce que l’on sait

L’un des meilleurs jeu narratif dans l’histoire du jeu vidéo revient ! Life is Strange: True Color, le nouvel opus de la célèbre saga sortira le 10 septembre 2021. Et cette fois-ci c’est en intégralité que vous pourrez en profiter, car la franchise abandonne le rythme de sortie épisodique des précédents volets.

Si le studio Dontnod est le papa des précédents opus – on souligne d’ailleurs qu’il a été grandement récompensé aux Pégases d’Or cette semaine – c’est Deck Nine Games qui est aux commandes de True Colors (studio qui a d’ailleurs développé le préquel Life is Strange: Before the Storm).

Le teaser dévoilé par Square Enix nous emmène à Haven Spring, où Alex Chen, l’héroïne que nous allons incarner, retrouve son frère. Malheureusement ce dernier meurt peu de temps après dans des circonstances plus qu’étranges. Alex va alors chercher la vérité aidée par son pouvoir d’empathie, grâce auquel elle perçoit les émotions des gens qui se manifestent à elle sous forme d’auras de couleur.

Notons aussi que cette bande annonce nous charme avec des musiques qui semblent d’aussi bonne qualité que dans les précédents Life is Strange (merci pour la reprise de Creep de Radiohead !). Car, oui, la bande son occupe une place importante dans les jeux de la série. L’ambiance générale et le scénario y prévalent sur le gameplay, et clairement, les OST y contribuent largement en apportant de l’authenticité et en exacerbant nos émotions.

Cette première bande-annonce nous a déjà permis de glaner quelques informations. À première vue, Alex semble être une personne racisée et bisexuelle (le direct nous parle de la possibilité d’avoir deux romances au cours du jeu, l’une avec une femme et l’autre avec une homme). La franchise Life is Strange s’est toujours naturellement tournée vers l’inclusivité et a su dénoncer bien des oppressions à travers ses histoires.

Le jeu narratif, lorsqu’il est bien construit, nous transcende. Il nous fait rire, frissonner, il nous arrache des larmes. Il nous fait aimer et détester les personnages. Il nous laisse pantois, abasourdis, décontenancés, pétrifiés (comme à la fin de Life is Strange 2. Si si, avouez !) Si Life is Strange: True Colors est aussi brillant que ses prédécesseurs, il vaut largement la peine d’attendre l’automne 2021!

Et en attendant, vous pouvez toujours le précommander.