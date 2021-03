Pégases 2021 – Flight Simulator survole la cérémonie

Il avait loupé les Game Awards, le studio français Asobo se console avec le Pégase du meilleur jeu de l’année 2021 pour Flight Simulator. Hier avait en effet lieu la deuxième cérémonies des “Césars du jeu vidéo”, les Pégases, organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, et destinée à mettre en avant la création vidéoludique française.

Ainsi, seul trois jeux étrangers ont été récompensés, dans trois catégories dédiées. If Found est nommé meilleur jeu mobile étranger, l’évident Hades est le meilleur jeu indé étranger de l’année, et c’est Ori and the Will of the Wisps qui a raflé la mise du Meilleur Jeu Étranger. Un choix étonnant pour un jeu tout de même un petit peu scolaire, alors qu’on aurait pu attendre l’inévitable The Last Of Us Part 2, ou encore Ghost of Tsushima.

Mais aux Pégases, le fonctionnement est un peu particulier : les studios doivent se porter eux-mêmes candidats à la récompense, contre évidemment un petit billet pour l’inscription. Ainsi, si un studio ayant donné naissance à un chef d’œuvre vidéoludique dans l’année décide que la cérémonie ne l’intéresse pas, tel un Dupontel au Césars, son jeu sera absent des nominations et du palmarès… Par ailleurs, le coût du ticket d’entrée peut aussi décourager les toutes petites structures, quelle que soit la qualité de leurs jeux.

Un fonctionnement qui ne doit pas gâcher le succès d’Asobo, qui réalise un doublé après avoir été récompensé pour A Plague Tale: Innocence l’an dernier. Et il était temps que Flight Simulator reçoive ce genre de reconnaissance, au moins pour le travail de titan qu’il représente, et les avancées techniques qu’il apporte au jeu vidéo (avec son environnement en temps réel via l’utilisation d’Azure, le cloud de Microsoft, par exemple).

Le simulateur de vol se voit aussi couronné de deux autres Pégases pour son Excellence Visuelle et en tant que meilleur jeu service.

Les autres récompensés sont Ordesa, Meilleur Jeu Mobile – une sorte de film interactif de l’auteur de la série Les Revenants ; Haven, Meilleur Jeu Indé et Meilleurs Personnages ; Shady Part of Me, Meilleur Premier Jeu ; la récompense Au-Delà du Jeu Vidéo, l’équivalent du Game With Impact au Game Awards a été remise à Tell Me Why, qui remporte aussi l’excellence narrative ; le prix de l’Univers Sonore est allé à Streets of Rage 4 ; celui du Game Design à There Is No Game: Wrong Dimension ; le Meilleur Univers est celui de Paper Beast, le jeu VR d’Éric Chahi, qui s’est vu remettre un Pégase d’Honneur des mains même de la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot dans un moment… décalé !

Enfin, le streameur Zerator et le président de l’association Loisirs Numériques Mickaël Newton se sont vus tous deux récompensés pour leurs actions respectives autour du jeu vidéo.

Le replay de la cérémonie sera très bientôt visible sur le site de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo.