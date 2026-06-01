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Les licenciements de MercurySteam sont affligés d’un bien étrange hasard…

MercurySteam ne vire que les employés syndiqués... tiens tiens tiens...

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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