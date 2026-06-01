Les licenciements de MercurySteam sont affligés d’un bien étrange hasard…

Le studio espagnol MercurySteam, mondialement salué par le passé pour son travail sur Metroid Dread ou la saga Castlevania: Lords of Shadow, traverse une tempête sans précédent. L’annonce récente d’un plan de licenciement collectif (ERE) visant plus de 50 employés, soit près de 25 % de ses effectifs, a mis en lumière les dysfonctionnements profonds d’une entreprise où la gestion humaine semble cruellement faire défaut.

Justifié par la direction comme une simple conséquence des « cycles de production » et des faibles ventes de son dernier projet, ce dégraissage massif a immédiatement provoqué la colère de la Coordinadora Sindical del Videojuego (CSVI-CGT). Le syndicat accuse ouvertement MercurySteam de « répression syndicale », soupçonnant l’exécutif d’avoir profité de cette restructuration pour cibler individuellement et licencier les employés les plus engagés dans la défense de leurs droits.

Ce scandale n’est malheureusement pas une anomalie isolée. Que ce soit les bâtons plantés dans les roues des syndicats de chez Blizzard et Rockstar ou même Wizard of the Coast qui a carrément laissé en vu ses employés… Alors quoi ? Ben rien… Il ne risque pas de se passer grand chose, surtout quand l’équilibre de la terreur est vastement rompu.

D’un côté les salariés râlent et pestent contre des conditions de travail insoutenables, de l’autre des milliers de nouvelles têtes apparaissent tous les ans. Quand Spiders est placé en liquidation, c’est environ soixante dix salariés sur le banc. Quand ISART valide une promotion, c’est presque le double qui rejoignent les rangs de l’industrie. Malgré cela, des écoles comme l’ENJMIN continuent d’ouvrir les vannes avec deux nouvelles filières « Game Designer » : un intitulé de poste fourre tout qui ne pourra trouver sa place.

Côté MercurySteam, des vagues de témoignages d’anciens salariés décrivent une culture d’entreprise toxique. Entre les périodes de crunch (heures supplémentaires massives et obligatoires) devenues systémiques, un contrôle managérial permanent frôlant la punition, et des salaires largement inférieurs à la moyenne du secteur, les conditions de travail au cœur du studio sont pointées du doigt comme le moteur d’une usure généralisée du personnel.

Le silence assourdissant autour de Blades of Fire

Cette crise interne fait directement écho à la gestion chaotique de leur dernier titre en date : Blades of Fire. Tout au long de son développement, le jeu a souffert d’un manque de communication flagrant. Mutisme radio, absence de transparence envers la communauté et stratégie marketing inexistante ont plongé le projet dans un anonymat presque total avant même sa sortie. Cette politique du secret, souvent utilisée par le studio pour masquer les turbulences internes et la désorganisation des équipes, a privé le jeu de toute rampe de lancement commerciale.

Le résultat de cette opacité et de cette détresse humaine s’est cruellement ressenti dans le produit final. À sa sortie, Blades of Fire a écopé d’un accueil critique glacial. Le titre souffre d’une qualité pour le moins relative : game design daté, manque flagrant de finition, rigidité technique et gameplay sans âme. En coupant les budgets et en épuisant ses développeurs, la direction a accouché d’un jeu médiocre qui s’est logiquement fracassé contre le mur des réalités commerciales.

Aujourd’hui, MercurySteam paie le prix fort d’une stratégie où l’humain est traité comme une variable d’ajustement. En sacrifiant son quart le plus revendicatif pour masquer ses propres errements créatifs et stratégiques, le studio s’enfonce dans une crise de réputation dont il aura bien du mal à se relever. Cette stratégie aurait pu passer inaperçue (tout en la condamnant fermement de notre côté) si le dernier jeu en date n’avait pas été un échec cuisant… Qu’est-ce que ça dit de notre industrie ?