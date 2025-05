MercurySteam tente-t-il le shadowdrop pour Blades of Fire ?

Souvenez-vous, MercurySteam développe un nouveau jeu. Nous aussi on l’avait oublié. Et visiblement, 505 Games, son éditeur, l’a redécouvert à peu près en même temps que nous. Le jeu s’appelle Blades of Fire, et il sort… dans une semaine, le 22 mai. Une sortie éclair pour un titre qui semble vouloir passer entre les gouttes, tant sa communication est discrète voire inexistante.

Les deux acteurs cités plus haut ne sont pourtant pas des débutants. MercurySteam, on leur doit Castlevania: Lords of Shadow (un très honnête 83 sur Metacritic), mais surtout Metroid: Samus Returns et l’excellent Metroid Dread. Du côté de 505 Games, c’est encore plus prestigieux : Terraria, No Man’s Sky, Control, Death Stranding… L’éditeur a l’habitude de s’occuper de poids lourds, et surtout de les mettre en avant avec un certain savoir-faire. Et notre article concernant le premier trailer était rempli d’espoir.

Alors qu’est-ce qui flanche ? Pourquoi ce silence radio quasi total autour de Blades of Fire ? Manque de confiance ? Problème de timing ? Ou simple erreur de communication ? À moins qu’on nous prépare une sortie en catimini pour une raison bien plus simple : le jeu ne serait peut-être pas à la hauteur.

Outre les trailers, qui nous font surtout remonter une bonne vieille vibe PS3/Xbox 360, Blades of Fire semble malgré tout avoir quelques atouts à faire valoir. Son système de forge, qui essaie de pousser le joueur à changer régulièrement d’arme tout en les façonnant selon ses préférences, a de quoi piquer la curiosité. On tient peut-être là une mécanique originale, voire rafraîchissante.

Dommage que le reste des aperçus vidéo nous laisse surtout un goût amer en bouche… un goût de vieux. Peut-être que le fond sauvera la forme, mais à une semaine de la sortie, difficile de ne pas hausser un sourcil circonspect. Comment a-t-on pu en arriver là ? C’est une fichue bonne question…

Les effectifs du studio n’ont pas particulièrement chuté — on observe même une légère augmentation des recrutements ces dernières années. Aucun scandale majeur, pas de restructuration publique ou de rachat houleux. Peut-on alors parler d’un sans-faute malchanceux de la part de l’entreprise espagnole ?

On ne prétendra pas tout savoir (on parle un peu au doigt mouillé, disons-le), mais ce qui ressort de nos recherches, c’est plutôt l’image d’une belle cocotte-minute. Une pression grandissante, une absence d’historique, et une communication inexistante. Une machine qui tourne encore, mais dont les boulons grincent déjà bien fort.

En effet, si nous avons jeté un œil sous le couvercle du studio, c’est à cause (ou grâce ?) de Blades of Fire. Et ce qu’on y trouve ne respire pas franchement la sérénité. Il suffit d’un rapide détour par Glassdoor pour que le vernis commence à craquer : retours peu élogieux, entretiens passés aux forceps, annonces d’emploi qui prennent racine faute de candidats, et une note globale qui plafonne à un maigre 2,6 sur 5. Quant à la diversité… eh bien, disons simplement qu’il vaut mieux ne pas aborder le sujet.

Un jeu, c’est souvent un petit miracle et plus encore quand il est réussi. Si l’on célèbre volontiers les projets brillants et que l’on relègue les plus “classiques” aux oubliettes, on oublie parfois qu’un titre peut aussi exister pour une seule raison : rentabiliser les coûts, éviter le naufrage.

Ces jeux-là ne sont pas des œuvres passionnées, mais des signaux d’alerte les symptômes d’un studio à bout de souffle, où les maillons de la chaîne commencent à céder un à un.

On espère fort se tromper. 2025 nous a déjà offert son lot de réussites inattendues, alors pourquoi pas une de plus ? Peut-être que Blades of Fire saura dépasser ses premières impressions vieillottes et faire mentir les pronostics. Mais pour l’instant, difficile de ne pas voir dans cette sortie discrète le symptôme d’un studio qui vacille… et d’un jeu qui, s’il ne se relève pas, risque de sombrer sans un bruit.