Blades of Fire – MercurySteam se lance dans le Souls-like

Créé en 2002, le studio espagnol MercurySteam s’est d’abord fait connaitre en 2010 en sortant l’excellent Castlevania: Lords of Shadow, une nouvelle itération de la licence de Konami lorgnant du côté des God of War. Une dizaine d’année plus tard, c’est pour Nintendo, pourtant habituellement frileux pour confier ses licences maison à des studios externes (et encore plus occidentaux), que le studio a sorti le très bon Metroid Dread, le fameux Metroid 5 attendu depuis des années par les fans de la saga. Après ces beaux succès, il est dorénavant temps pour le studio de voler de ses propres ailes, ce qu’ils vont tenter de faire avec leur propre création, Blades of Fire.

Les Forgeurs, une ancienne race de géants aujourd’hui éteinte ont créés avant leur extinction les êtres humains pour leur succéder et leur ont confié le pouvoir de l’acier, leurs permettant de forger armes et matériaux et ainsi survivre durant des millénaires. Mais aujourd’hui, la guerre est proche et la nouvelle reine, Néréa, entend conquérir le monde avec son armée démoniaque tout en pervertissant l’héritage des Forgeurs grâce à un sort transformant l’acier en pierre.

C’est sur cette base scénaristique classique que MercurySteam nous propose de découvrir sa vision du Souls-like. On y incarnera Aran de Lira, le fils ainé de commandant de la garde royale et ami d’enfance de la reine Néréa qui dispose encore de la capacité de se servir du pouvoir de l’acier (le hasard fait si bien les choses dans le jeu vidéo). On nous promet ainsi une quête nous mettant face à plus d’une cinquantaine d’ennemis différents et une trentaine de parchemins de forge uniques utilisables sur les sept archétypes d’armes différentes afin de restaurer la source du pouvoir de l’acier et donc contrecarrer les plans démoniaques de la nouvelle reine.

À l’instar de ce que nous avait proposé The Surge, il sera possible durant les combats de Blades of Fire de cibler les différentes parties de nos adversaires. On imagine ainsi que trancher certains membres des nos ennemis nous permettra de récupérer des composants différents, nous offrant alors la possibilité de personnaliser efficacement nos armes et équipements. Cela devrait aussi ajouter une certaine dose de stratégie dans l’approche des affrontements avec sans doute des forces et faiblesses à exploiter pour démembrer ces démons.

Si toutefois les premières images des combats ne sont pas les plus exaltantes, Adam semblant particulièrement lourd à contrôler, c’est par la direction artistique du monde, mais surtout de ses monstres, que Blades of Fire nous a tapé dans l’œil, malgré le design d’un des antagonistes principaux (semble-t-il) trop stéréotypé. Il reste évidemment beaucoup de zones d’ombre autour de Blades of Fire, et notamment sur son système de forge qui devrait être poussé (du moins, on le suppose vu le thème du jeu), ou sur son level design, l’un des points les plus cruciaux lorsque l’on parle de Souls-like.

Nous n’aurons de toute façon pas bien longtemps à attendre puisque Blades of Fire, prévu pour PS5, Xbox Series et PC, nous invitera à forger notre légende dès le 22 mai prochain. Une annonce en catimini pour une sortie à peine trois mois plus tard. Les mauvaises langues pourraient dire que c’est parce que le studio ne croit pas au potentiel de son projet, mais gardons tout de même espoir. S’ils n’ont pas toujours été au top, plus d’une fois MercurySteam a su nous surprendre, alors pourquoi pas cette fois-ci encore ?