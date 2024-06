Wuchang: Fallen Feathers – Un énième Souls-like ?

En termes de Souls-like, on est pas mal servi ces derniers temps. Faut dire que la série désormais culte de FromSoftware, Dark Souls, a de quoi faire des émules. Au fil des années, cette dernière a créé des attentes et a su fédérer toute une communauté autour d’elle. C’est ainsi que l’on a vu apparaître des Nioh, Steelrising ou encore Lies of P, pour des résultats plus ou moins originaux et au budget plus ou moins conséquent. Et, parmi toutes ces inspirations, une nouveauté en provenance de Chine vient s’y greffer. Une nouveauté du nom de Wuchang: Fallen Feathers.

Apparu au cours de la conférence Xbox du dimanche 9 juin, le titre développé par le studio Lenzee Games n’en est néanmoins pas à ses premiers pas au-devant de la scène vidéoludique. Néanmoins, pour revoir son nom apparaître, il faut remonter assez loin, jusqu’à 2021 plus précisément où il avait alors bénéficié d’une assez conséquente vidéo de présentation. Depuis lors, le grand silence l’a voué à l’oubli, jusqu’à très récemment donc. Un retour sous les meilleurs auspices ?

Apparaissant cette fois-ci dans un bref trailer, Wuchang: Fallen Feathers a néanmoins pu donner un aperçu sur le ton de son récit et sur quelques mécaniques de gameplay. Et ce que l’on peut dire, c’est qu’il semble promettre une aventure placée sous le signe d’un dynamisme certain, les combats à l’épée entrevus laissant envisager de long moments d’intenses joutes.

Cependant, bien qu’il apportera avec lui son lot d’admirateurs, le titre nous conduit inévitablement vers une principale question : arrivera-t-il à échapper à un sentiment de déjà-vu ? À voir si l’univers est suffisamment étoffé pour échapper au piège de l’imitation. Chose à laquelle, beaucoup de production de la sorte ont du mal à éviter. Les propositions sont certes bonnes, mais souffrent souvent dans l’exécution des idées.

Sera-t-il le cas pour ce Wuchang: Fallen Feathers ? La réponse nous sera donnée à compter de l’année 2025, lorsqu’il nous invitera à rejoindre son monde via PS5, Xbox Series et PC (via Game Pass). Un monde qui aura une proximité certaine avec le dernier jeu en date de Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty.

Pour cause, ici, Lenzee Games construira son histoire (apparemment ouverte débouchant vers plusieurs fins) autour de la Chine de la Dynasty Ming où créatures en tous genres se mettront sur le chemin de notre héroïne éponyme, Wuchang. Une pirate en quête de mémoire soumise à un mal particulier qui lui conférera les quelques pouvoirs entraperçus dans la vidéo ci-dessous.